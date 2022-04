Afrique: Alune Wade salue l'apport d'instrumentistes africains à la musique sénégalaise

Dakar — Le bassiste et compositeur Alune Wade a salué l'apport aux artistes sénégalais, d'instrumentistes camerounais, congolais, béninois, ou encore nigérians, arrivés au Sénégal depuis une dizaine d'années qui selon lui "enrichissent aujourd'hui" la musique locale.

"La musique sénégalaise sera bientôt très riche grâce à ces instrumentistes arrivés au Sénégal depuis une dizaine d'années maintenant. Ils viennent avec leur connaissance, ils ont souvent joué dans les églises et ont ce côté gospel. Et je crois qu'avec eux la musique sénégalaise va s'enrichir encore", a expliqué l'artiste sénégalais.

Il présentait, dimanche, lors d'une conférence de presse virtuelle, son nouvel album "Sultan" dont la sortie digitale est prévue le 6 mai prochain et le disque physique 14 jours après. Dans son nouvel album, Alune Wade explique "l'exil" à l'étranger de musiciens sénégalais comme lui par "une soif d'apprendre, de voyager et de rencontrer d'autres musiciens". "Ce voyage fait du bien à la musique sénégalaise, voire africaine qu'on a ouvert et ne plus la fermer et faire une musique africaine comme le font ces musiciens qui enrichissent la musique sénégalaise", a-t-il souligné. "Sultan" le cinquième disque de Alune Wade a été enregistré à Tunis base de cet album débuté en 2021, à Paris, à Dakar et à New-York. Selon lui, le socle de cette production repose sur "ce mélange naturel de ces cultures avec la collaboration de ces musiciens venant de ces pays". Ainsi l'album traverse beaucoup de sonorités berbères, "Gnawa", avec un clin d'œil "naturel" au Mali, à Marcus Muller et Miles Davis (1926-1991) des virtuoses du jazz américains.

"Je fréquente depuis cinq voir six ans Marcus dont j'étais le directeur artistique de son album +Afrodeesia+ (2015) et cela a beaucoup joué dans ma façon de voir. Dans toutes mes productions, il aura toujours du Marcus", a-t-il dit, précisant être un fan de Miles Davis dont les mélodies l'inspirent. "J'apprends beaucoup d'eux", insiste l'artiste qui estime que le jazz est aujourd'hui plus "un concept" qu'une musique d'accords et des notes. Alune Wade appelle à "ouvrir les frontières" pour permettre aux gens de voyager librement dans le morceau "Dalaka" dénonçant ainsi ces morts dans la Méditerranée, en raison de fermeture des frontières. Il souligne aussi dans le titre "Nasty sand" (sable sale en français) ces richesses du continent noir, (son sous-sol, ses ressources pétrolières et aurifères qui "ne profitent pas à l'Afrique". Wade exhume aussi dans cet album, une autre facette de la civilisation africaine millénaire, car étant convaincu que "c'est aux Africains de faire connaître Ceerno Souleymane Baal, meneur de la révolution Toorodo ou encore, la reine de Saba et l'empereur Haïlé Salassié, le roi Samory Touré ou les vérités du philosophe Makhtar Seck Mboro".

Alune Wade, comme dans son précédent album "African Fast Food" (2018), est accompagné d'une palette d'instrumentistes et de chanteurs, parmi lesquels le chanteur de jazz tunisien Mounir Troudi dont "les capacités vocales ne sont plus à démontrer". La griotte mauritanienne Noura Mint Seymali entonne en featuring avec Wade un chant de louange à l'Afrique dans "Portrait de Maure". Des habitués pour la plupart des aventures du bassiste sénégalais, à savoir le batteur ivoirien Paco Sery ou encore le pianiste cubain Harold López-Nussa. De son premier album "Mbollo" (Union en wolof, 2006) à sa participation à l'album "Afrodeesia" (2015) de l'Américain Marcus Miller, Alune Wade continue de tisser des liens musicaux sur le continent, en expérimentant à fond le métissage culturel. L'artiste prépare une série de concerts à Dakar, pendant la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, où il jouera en ouverture le 19 mai prochain. Il présentera ensuite son nouvel album, le 28 mai, lors d'un concert à la gare de Dakar, et le lendemain au village de la Biennale, avant de participer le 4 juin au Festival international de jazz de Saint-Louis. Alune Wade sera à Conakry et à Abidjan, les 10 et 11 mai prochain et du 23 au 25 juin à Tunis.