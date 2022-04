Sénégal: L'entraineur du Jaraaf s'attend à "une belle cuvée" pour la saison 2021-2022

Dakar — La victoire de l'équipe nationale à la CAN 2021 le 6 février dernier et sa qualification à la Coupe du monde 2022 vont donner de la valeur ajoutée aux compétitions locales, notamment les championnats nationaux, a analysé, l'entraîneur du Jaraaf de Dakar, Cheikh Gueye.

"Les joueurs ont envie d'aller en sélection A et ils savent que si vous avez des qualités comme le gardien du Casa, Aliou Badara Faty, on peut vous appeler en sélection A", a-t-il déclaré, à l'APS. "Et avec la dynamique actuelle d'un footballeur local comme Bouly Junior Sambou, auteur de 11 buts en 17 journées, il peut y croire", a poursuivi, le technicien sénégalais, plaidant pour les joueurs locaux. Il a ajouté : "Je suis heureux qu'avec cette nouvelle donne, nous aurons des matchs plus disputés et les joueurs n'auront pas besoin d'être motivés". Selon lui, en plus de ces perspectives, "ils savent qu'un titre national peut aussi impacter sur la carrière d'un footballeur". Cheikh Gueye dit s'attendre à "une belle cuvée 2021-2022 dans le football sénégalais". "Et au Jaraaf, l'objectif, c'est de gagner un titre à la fin de la saison et les joueurs savent que les titres individuels comme celui de meilleur buteur va impacter sur leur carrière individuelle", a-t-il relevé.