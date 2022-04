Ile Maurice: Gaëtan Abel - Contrat renouvelé à la tête du National ARTs Fund

Double retour. Gaëtan Abel est reconduit à la tête du managing committee du National Arts Fund (NAF). Le septième appel à projets du NAF est lancé. Tout cela s'est passé le vendredi 15 avril. C'est dans la continuité que le NAF poursuit sa mission qui est d'examiner des demandes de financement de projets artistiques avant d'accorder des subventions entre Rs 300 000 et Rs 800 000. Date de limite pour soumettre les demandes : le 6 mai.

Les prix ont drastiquement augmenté. Les subventions seront-elles révisées à la hausse ? Pour Gaëtan Abel, les enveloppes du NAF "ne sont pas liées au coût de la vie, mais à l'importance que nous donnons aux projets artistiques. Une augmentation éventuelle se fera par rapport à la qualité des projets proposés plutôt que par rapport au coût de la vie".

Après un mandat de quatre ans - depuis 2018 - et deux confinements, dans quelle mesure le NAF a-t-il contribué à la professionnalisation du secteur artistique ? À la création du NAF, c'était l'un des objectifs affichés de son responsable. Gaëtan Abel affirme : "Peut-être qu'avec le Covid-19, cela n'a pas été aussi visible. Le professionnalisme se voit plus aujourd'hui dans la phase d'implémentation des projets artistiques. Les créateurs sont beaucoup plus attentifs aux paramètres administratifs et techniques. Certains trouvent que le cadre est lourd mais au final, quand un artiste est passé par toutes ces étapes, il en ressort grandi."

Lors des premiers appels à projet, il y avait eu des grincements de dents quant au nombre d'informations réclamées aux demandeurs de subventions. "Il y a toujours moyen de faciliter les démarches administratives", tempère Gaëtan Abel. Une évaluation des procédures est toujours à l'agenda, selon lui. "Le feedback des bénéficiaires est extrêmement important."

Parmi les critères pour être éligible à une subvention du NAF : un bénéficiaire doit attendre deux ans avant de soumettre une nouvelle demande. Ce règlement a fait hausser les sourcils d'artistes, surtout les plus actifs qui souhaitent être soutenus plus régulièrement. Après six appels à projets, Gaëtan Abel précise qu'"aucun artiste n'a bénéficié deux fois d'une subvention. C'est sans doute à cause du facteur temps. Nous voulons donner la chance au plus grand nombre, il n'est pas question de toucher à ce critère pour le moment".

Le septième appel à projet marque le retour du NAF après une année 2021 "blanche" sans invitation lancée aux créateurs de faire évaluer leurs projets. Gaëtan Abel rappelle que le cinquième appel à projets "s'est achevé avec le premier confinement". Le sixième appel, estampillé post-Covid, a vu la création d'une nouvelle catégorie d'oeuvres acceptées par le NAF : digital arts. "À cause du présentiel qui n'était pas possible, la plateforme digitale a pris de l'ampleur". Mais le responsable note que l'encouragement du NAF aux digital arts "ne veut pas dire que tous les artistes ont voulu passer au virtuel. Ce sont surtout les artistes qui étaient arrivés loin dans leur projet qui ont vu le virtuel comme une alternative".

"Capacity-building grant": toujours zero demande

Il y a quatre catégories de subventions au NAF. L'une d'elles : le capacity-building grant. Avec un plafond jusqu'a Rs 300 000 pour financer des formations courtes dans le domaine des arts. Après six appels à projets, Gaëtan Abel est pour une révision des critières pour cette subvention car elle n'a attiré aucune demande jusqu'à maintenant.

Des Rs 50 millions de départ, Rs 12 millions disponibles

Gaëtan Abel rappelle qu'à sa création en 2018, le NAF a été doté d'un fonds initial de Rs 50 millions. "C'est ce qui a été distribué au cours des derniers quatre ans". Après le sixième appel à projets en 2020, "environ Rs 38 millions ont été distribués". La différence - Rs 12 millions - "nous permet de lancer le septième appel à projets sans attendre le prochain Budget". Le responsable du managing committee estime que le NAF est devenu "le bailleur de fonds le plus important au service de la promotion de l'art".