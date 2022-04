Soudan: Le Général Al-Atta apprécie la fermeté des relations Soudano-Erythréennes

Khartoum — Le Membre du Conseil de Souveraineté de Transition, Général Yasser Al-Atta, a apprécié la fermeté des relations et des liens historiques et sociaux entre les peuples Soudanais et Erythréen.

Lors de sa rencontre Lundi dans son bureau au Palais Républicain avec le Ministre Erythréen des Affaires Etrangères, Osman Salih, et le Conseiller du Président Erythréen, Yemani Gebrab, le membre du Conseil de Souveraineté de Transition a salué le niveau de la coopération conjointe entre le Soudan et l'Érythrée dans les divers domaines, et les positions de l'Érythrée soutenant le Soudan devant les forums régionaux et internationaux.

La réunion a également discuté le progrès des relations Soudano-Erythréennes et les efforts de résoudre la crise politique au Soudan.