Algérie: Transports - M. Moundji instruit de l'élaboration d'un guide de sûreté de l'aviation civile

Alger — Le ministre des Transports, Abdallah Moundji a appelé, lundi à Alger, à la nécessité d'élaborer un guide de sûreté de l'aviation civile, à partir de propositions pratiques étudiées et expérimentées, avec une révision globale des différents textes réglementaires régissant ce créneau, indique un communiqué du ministère.

Le ministre a présidé les travaux de la réunion du Comité national de sûreté de l'aviation civile, en présence de responsables du ministère, de directeurs des établissements de gestion des aéroports, de directeurs de compagnies aériennes ainsi que de représentants du ministère de la Défense nationale, du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale des douanes (DGD).

A ce propos, M. Moundji a mis l'accent sur la nécessaire coordination entre toutes les parties prenantes " en vue d'améliorer la performance de ces plans de sécurité et les moderniser conformément aux différentes normes et conventions internationales en vigueur, de manière à rendre ces plans plus efficaces, en activant le rôle du Comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités locaux, dans le but d'effectuer une évaluation et, partant, rattraper les insuffisances constatées ".