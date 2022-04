Ile Maurice: Musique│Premier single - Soan veut... vous retrouver

Le vainqueur de l'édition 2019 de The Voice Kids France, Soan Arhimann, a sorti son premier single. Le jeune Réunionnais se retrouve à travers cette chanson écrite par le compositeur Léandre. Il confie qu'il veut continuer à vivre le moment présent, sans pour autant mettre de côté ses études, car il ambitionne de devenir architecte.

On revoit Soan Arhimann, 11 ans, arrivant sur le plateau de la célèbre émission française (qui avait vu la victoire de la Mauricienne Jane Constance en 2015) où il avait opté pour une chanson péi, La pli y vé tombé. Son sourire et sa voix cristalline ont séduit le public qui l'a récompensé en le sacrant gagnant en 2019. Depuis, l'adolescent a bien grandi. Passant de la musique au cinéma sans pour autant oublier les études, il continue à persévérer dans ce qui le passionne : le chant. Son nouveau single Vous retrouver a déjà conquis le cœur de ceux qui le suivent. Plus de 75 000 vues sur la plateforme YouTube en moins d'un mois.

Cette chanson l'a d'emblée touché, sur toutes celles que son label MCA Universal Music lui a proposées. "Le compositeur Léandre l'a écrite en pensant à moi et à la Réunion. Et je pense que cela s'entend", lâche-t-il en souriant. En tout cas, il est heureux que cette chanson ait plu au public. "J'ai eu plusieurs retours positifs. Que ce soit pour la chanson ou pour le clip qui a été tourné à La Réunion. Et cela me fait plaisir." Et il nous réserve encore quelques surprises, car son album est prévu pour cette année. "Pour le moment, je ne peux donner de date précise." Mais ce que l'on sait, c'est que Soan se rendra à Paris pour continuer l'enregistrement de cet album, une fois les grandes vacances arrivées.

Certes, si la musique a toujours fait partie de sa vie, il n'oublie pas pour autant ses études. "J'essaie toujours de faire l'école passer avant la musique. Et pour le moment cela marche." Quid de son avenir dans le monde musical ? L'adolescent répondra qu'il aspire à une carrière d'architecte. "Mon but n'a pas été de faire de la musique mon métier. Je ne veux pas que cela devienne une obligation. Je préfère qu'elle demeure une passion." À cela, il ajoutera qu'il vit avant tout le moment présent. "Il se peut que je fasse aussi quelques films." On se souvient qu'il a joué dans Le petit piaf de Gérard Jugnot avec le chanteur Marc Lavoine.

Le jeune Réunionnais s'estime chanceux que le public continue à le suivre. "Cela me fait vraiment plaisir de voir que même après The Voice Kids, les gens continuent à me suivre et qu'ils m'apportent leur soutien." Il adresse aussi un message à tous. "Croyez en vos rêves, et surtout ne baissez jamais les bras." Le petit piaf, pour sa part, continuera à "chanter pour sa terre, pour ses enfants égarés... "