Ile Maurice: Patrick Assirvaden - "Le PM est frileux, nerveux et très agressif"

interview

Vous vouliez savoir pourquoi Pravind Jugnauth se montrait aussi agressif au Parlement, mardi dernier. Selon vous, pourquoi l'était-il ?

Le Premier ministre (PM) avait invité le député Uteem, président du Public Accounts Committee (PAC), à se tourner vers les autorités concernées après les findings du PAC. J'ai demandé au PM si sa requête à Reza Uteem est valable pour les autres membres du PAC, dont ceux de la majorité. Mais le PM a choisi d'être agressif. Est-ce parce que c'est lui qui présidait le High Level Committee qui a donné son aval verbal au ministre concerné, qui, à son tour, a donné des instructions aux fonctionnaires ayant déposé devant le PAC ? On sentait son embarras.

Pravind Jugnauth a exclu donc d'amender les "standing orders" pour permettre le débat sur le rapport du PAC en affirmant que le comité mis en place par feu sir Anerood Jugnauth aurait conclu à la non-nécessité d'étudier le rapport du PAC à l'Assemblée nationale. Vos commentaires ?

Je n'ai pas vu les conclusions du rapport de ce comité mis sur pied par feu Anerood Jugnauth. Même si c'est vrai, la situation a changé depuis car, comme l'a dit Ehsan Juman, des achats Covid ont démontré un laisser-aller, un gaspillage pas possible, où un ministre donnait des verbal instructions pour l'allocation de contrats à des proches.

N'oubliez-pas que le bureau de l'Audit avait, dans son rapport précédent, souligné non seulement de graves manquements dans les procédures pour ces acquisitions mais, plus grave encore, le refus de certains ministères et de la police de lui remettre des documents.

Le PM a promis des enquêtes internes. Êtesvous satisfait ?

Bien sûr que non ! Quels fonctionnaires témoigneront contre leur ministre ou le PM ? Tout comme pour le Fact Finding Committee (FFC) sur le décès des dialysés, toutes nos institutions comme le FFC ou le PAC n'auront servi finalement qu'à gagner du temps et à masquer la vérité.

Cependant, le PM semble de plus en plus agacé même pour un rien et se montre très dur envers, notamment, certains nouveaux députés de l'opposition. Pourquoi ?

Le PM est frileux, nerveux et très agressif quand il répond aux questions de l'opposition en général. Durant la tranche de PMQT, il ne répond qu'à une seule question sur la vingtaine à l'agenda. Nous avons noté également qu'il tente d'intimider les membres de l'opposition. Cette stratégie ne marchera pas. Mardi dernier, je l'ai forcé à retirer le mot "nonsense" lancé à mon égard. Nous ne céderons pas à ses méthodes. Vous avez sûrement remarqué que le gouvernement utilise tous les leviers pour faire arrêter et enfermer des citoyens pour des peccadilles, par exemple pour le mot gopia. Alors que des meurtriers sont en liberté, des travailleurs sociaux, eux, passent la nuit en cellule. Le peuple n'est pas dupe. Le retour de manivelle sera brutal.