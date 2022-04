Congo-Kinshasa: Avec l'appui de l'ONG OSISA - La Fenaphaco lance une séance de formation et sensibilisation de l'existence de la Covid-19

La fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicaps (FENAPHACO) a lancé depuis le lundi 11 avril dernier, une séance de formation et de sensibilisation de ses membres en ce qui concerne l'existence persistance de Coronavirus en République démocratique du Congo.

Pour Me Patrick Pindu, coordonnateur national de la FENAPHACO, cette activé entre dans le cadre de projet d'appui à la désinformation de l'inexistence réelle du virus.

"Vu beaucoup de cas de contamination constatés dans différents centres d'hébergement des personnes vivant avec handicap, nous avons pensé que nous ne pouvons plus être contaminés par le coronavirus et pensons que si nous prenons le vaccin, le virus ne peut nous contaminer ", a indiqué Me Patrick Pindu.

Par ailleurs, il a souligné que pendant cette séance, les 24 coordonnateurs communaux de la FENAPHACO/Kinshasa et leurs adjoints, les responsables des mouvements spécialisés des femmes vivant avec handicap et les jeunes vivant avec handicap, tous ont été sensibilisés pour la prévention de la pandémie.

Me Pindu Patrick a, par la même occasion, fait savoir qu'une session de sensibilisation pour la vaccination sera organisée par la FENAPHACO, juste après cette séance de sensibilisation préventive de désinformation, tout en signalant qu'au moins 76 personnes vivant avec handicap ont été sur place vaccinées sur 102 personnes présentes dans la manifestation. Ce qui a constitué le motif de satisfaction. Car, poursuit-il, ces personnes vaccinées auront pris une bonne décision qui protégera leurs familles.

Pour ce faire, le Jeudi 14 Avril, dans Salle de conférence du stade Vélodrome de Kintambo, la FENAPHACO a organisé sa 5ème session de sensibilisation de l'inexistence du Coronavirus et la sensibilisation de la vaccination contre la Covid-19 en milieu des Personnes vivant avec Handicap, avec l'appui financier d'OSISA et l'appui technique et logistique du programme élargie de Vaccination et Villagereach international.

Cela dans le cadre du Projet d'appui à la désinformation de l'inexistence du covid-19 et la facilitation d'accès aux services de santé liés à la Covid-19 en milieu des Personnes vivant avec Handicap.