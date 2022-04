Afrique: Présidence de la FIF/Didier Drogba - " Au soir du 23 avril 2022, une nouvelle ère va souffler sur le football ivoirien "

" Au soir du 23 avril 2022, une nouvelle ère va souffler sur le football ivoirien ", a promis, ce lundi 18 avril 2022, Didier Drogba, candidat à la présidence de la Fédération Ivoirienne de football (Fif). Élection prévue, le 23 avril 2022, à Yamoussoukro dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire.

" Je suis conscient que le changement fait peur. Il est toujours délicat et difficile de briser les habitudes. Mais lorsqu'on parvient à un éveil de conscience, il est ensuite aisé de vivre mieux et à se conformer à ce qui est juste (...) Je suis candidat pour rendre justice à l'ensemble des acteurs du football même à ceux qui ont été instrumentalisés contre moi, contre le projet de la Renaissance et contre eux-mêmes ", a lancé Didier Drogba sous des applaudissements émouvants.

Mais avant, le candidat a, au cours d'une cérémonie ponctuée par une conférence de presse officiellement présenté son comité exécutif, ses hommes et ses femmes qui l'accompagneront dans la gestion du football ivoirien. Plantant le décor, il a affirmé que le projet "Renaissance" s'inscrit avant tout dans le renouveau du football ivoirien. "Dans le contexte de développement socio-économique actuel, le football est un levier important d'inclusion sociale et de développement. Le projet Renaissance est avant tout un projet sociétal", a indiqué Didier Drogba. Avant d'expliquer qu'il s'agit, à travers, ce projet de moderniser l'écosystème du football ivoirien dans son ensemble. Toute chose qui permettra aux acteurs d'en tirer profit et le rayonnement de la Côte d'Ivoire s'en suivra aussi bien en Afrique que dans le monde.

Pour remettre le football ivoirien sur les rails, les actions de Didier Drogba vont s'adresser sur trois valeurs essentielles, à savoir l'engagement, l'ambition et l'innovation. A travers l'engagement il s'agira, a-t-il souligné de créer un environnement de confiance, de transparence et de vérité entre les acteurs du football. Les inclure dans la prise de décision de l'institution est primordiale pour Didier Drogba. Qui entend instituer de ce fait un cadre participatif et inclusif. Pour ce qui est de l'ambition, Didier Drogba estime qu'il est crucial de redynamiser le championnat local. Il entend ainsi s'employer à la rendre "fort" et "attractif". Mieux, l'ancien capitaine des Éléphants veut aller plus loin. " Nous allons favoriser l'éclosion de talents grâce à un système de formation performant. Ceci permettra de valoriser le travail de nos éducateurs et positionnera à nouveau le football ivoirien sur la scène internationale ", croit-il.

Poursuivant, il a réaffirmé que les piliers de son projet Renaissance sont les infrastructures, la bonne gouvernance' le cadre légal et réglementaire, la formation et la coopération. Selon Didier Drogba son projet s'appuie sur un changement de paradigme en intégrant ainsi l'innovation sera au cœur de ses actions pour l'épanouissement de tous les acteurs. En termes d'actions, le candidat Drogba Didier n'a égrèné quelques-unes. Il s'agit pour les clubs du doublement des subventions par saison, à savoir, ligue1 (150 millions de FCFA), ligue 2 (50 millions de FCFA) et division (30 millions de FCFA). Et la dotation des clubs en car.

Pour Didier Drogba, il est important que le football ivoirien soit à la hauteur des ambitions économiques du pays.