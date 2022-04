Cote d'Ivoire: Opération spéciale Pâques - La Police de sécurité routière intercepte 420 conducteurs en infraction

La Police Spéciale de la Sécurité Routière (PSSR) du Ministère des Transports poursuit son opération dédiée à la fête de Pâques. Du 11 au 17 avril 2022, l'unité dirigée par le Commissaire Divisionnaire de police Touré Abdul-Kader, Directeur de la PSSR, a multiplié les actions de sensibilisation et d'éducation au civisme routier, mais également de répression des infractions liées au code de la route.

Ces actions ont permis d'échanger avec 1 972 conducteurs et usagers sur le respect du code de la route et de distribuer 2 500 dépliants et 250 tee-shirts de sensibilisation. En marge de la sensibilisation, le déploiement du système de transport intelligent (STI) à travers la vidéo-verbalisation a permis de sanctionner 420 contrevenants au code de la route. Il s'agit entre autres de 298 cas pour excès de vitesse,18 cas de défaut de visites techniques, 08 pour des défauts de police d'assurance, 03 cas pour défaut de toutes les pièces, 01 cas de surcharge ainsi que 81 conducteurs interceptés pour non-port de la ceinture de sécurité et 03 autres conducteurs en état d'ébriété sur les 143 tests réalisés au cours de ladite opération.

Ces actions visaient notamment à encadrer et sécuriser les flux importants de populations et de véhicules au départ d'Abidjan vers l'intérieur du pays. A en croire le Directeur de la PSSR, face au déferlement humain dans les gares routières, les corridors et sur l'ensemble des routes, l'opération spéciale a consisté à faire la prévention des populations aux risques routiers. " Les menaces à la sécurité routière sont perceptibles et nous sensibilisons en particulier les chauffeurs et les usagers des véhicules en commun pour qu'ils adoptent tous des comportements responsables pour des fêtes sans drame ", a expliqué le collaborateur du Ministre Amadou Koné.

A cette occasion, plusieurs autres actions d'envergure ont été menées par les agents de la PSSR. Il s'agit, entre autres, de la participation aux différentes campagnes de sensibilisation initiées par l'Office de Sécurité Routière (OSER) et la Direction régionale des Transports d'Abidjan à travers plusieurs gares routières et sur les principaux axes des localités de Grand-Bassam, Adjamé, Yopougon et Anyama.