Congo-Kinshasa: Kasaï-Oriental - Bientôt la réhabilitation et la modernisation de la RN1 et RN2

La Route nationale N°1 (RN1) dans son tronçon Mbuji-Mayi-Kamina (Kasaï-Oriental et Haut-Lomami) et la route nationale N°2 Mbuji-Mayi-Bukavu, au Sud-Kivu seront réhabilitées et modernisées d'ici fin juillet 2022, par l'entreprise A&M Développement RDC Sarl, une branche congolaise de la A&M, une société roumaine dont la spécialité est avant tout la construction.

Cette annonce a été faite à la gouverneure de la province du Kasaï-Oriental par le directeur général adjoint de cette entreprise, Philémon Sauveur Kuluitila, en présence des responsables de l'Office des routes.

Après quelques études effectuées sur ces deux routes, Philémon Sauveur Kuluitila explique la nature des travaux qui seront effectués :

" Concrètement, nous construisons des routes modernes et en l'occurrence nous pensons avoir une route à 4 bandes, deux bandes aller, deux bandes retour et asphalter évidemment. Pour se rassurer que la route va tenir longtemps, nous y mettons une couche de béton sur l'asphaltage. Un projet, c'est un processus qui commence par ce que nous faisons aujourd'hui. C'est la visite de la route. Et après ce sont les études, et la signature des contrats d'exécution et puis l'exécution. Évidemment je suis très heureux de la réceptivité de l'autorité pour notre projet et surtout de la garantie de soutien qu'elle nous a donnée ".