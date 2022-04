Afrique de l'Ouest: 2ème édition du concours Tremplin startup de la Commission de l'Uemoa - Les sénégalais se distinguent

La Commission de l'Uemoa, en collaboration avec l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (Uncias) et la Chambre consulaire régionale de l'Uemoa (Ccr-Uemoa), a procédé à la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 2ème édition du concours Tremplin startups Uemoa. Les lauréats Sénégalais sont récompensés à hauteur de 46 millions de francs Cfa.

Les entrepreneurs sénégalais se sont distingués dans le cadre de la 2ème édition du concours Tremplin startups Uemoa. Ils ont été récompensés, vendredi 15 avril 2022, lors de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue à Dakar (Sénégal), à hauteur 46 millions Cfa avec notamment deux prix d'excellence à savoir le prix Platine et le prix d'Argent. " Pour le Sénégal, c'est l'équivalent de 46 millions de francs Cfa de prix qui ont été distribués aux lauréats dont deux prix d'excellence à savoir le prix Platine et le prix d'Argent. Cela démontre la vitalité des jeunes créateurs du Sénégal ", s'est réjoui le Commissaire de l'Uemoa au département du développement de l'entreprise, de l'énergie, des mines et de l'économie numérique. Il importe de vous informer, poursuit Paul Kofi Kofi, que la Commission a mobilisé 214 millions de francs Cfa pour l'ensemble des huit pays membres et sur les deux éditions de Tremplin startups Uemoa, le montant mobilisé est de 428 millions de francs Cfa. Aussi, dit-il, dans le contexte actuel de la Covid-19 et du renchérissement du coût de la vie, nous sommes heureux de constater que nos jeunes font preuve de dynamisme et nous sommes certains que la nouvelle classe d'entrepreneurs pourra nous apporter des succès.

D'ailleurs, c'est pour cet objectif que la Commission de l'Uemoa, en approuvant l'initiative de l'amélioration du climat des affaires en septembre 2019, a jugé nécessaire d'initier le Prix startup Uemoa qui vise à accompagner et à dénicher les jeunes créateurs dans le cadre de sa politique industrielle. Parmi les lauréats, figurent la startup Suqali Mbay Mi qui a remporté le 3e prix encouragement de 5 millions, Vet info group, le 2e prix encouragement de 5 millions et Arsa Propeties, le 1er prix encouragement de 5 millions. L'un des prix d'excellence (le 4e) est remporté par la startup Aywajieune SAS qui a encaissé 11 millions de francs Cfa. Le thème de cette édition 2022 est : " L'économie numérique au service de l'agro-industrie ". Il faut noter aussi que Tremplin startup Uemoa est une initiative de la Commission de l'Uemoa destinée à mettre en place une activité pérenne en matière d'appui à la promotion d'un nouveau type d'entreprenariat. Il vise, selon les responsables de la Commission, à encourager l'innovation à travers un accompagnement de startups innovantes en vue de la diversification et de la densification du tissu économique de l'espace communautaire.