Madagascar: Présidentielle 2023 - Hajo Andrianainarivelo prépare le terrain

À Ifanadiana, le décor rappelle et renvoie déjà à un certain climat électoral. Le meeting du Malagasy Miara-Miainga a fait un carton plein.

Après presque un mois de son départ du gouvernement Ntsay et de son divorce avec le régime, Hajo Andrianainarivelo, président national du parti Malagasy Miara-Miainga et ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, s'est déplacé dans la région de Vatovavy durant ce week-end pascal. Le meeting qui s'est tenu à Ifanadiana ce samedi plonge déjà la population dans une ambiance de campagne. Des artistes de renom étaient à l'animation et l'occasion était pour le député Tiana James Pierrot Andriamiatrikarivo de faire ses rapports en sa qualité d'élu mais c'était surtout l'occasion pour le parti et pour Hajo Andrianainarivelo de renouer avec la population qui a répondu à l'invitation.

À aucun moment, le numéro 1 du parti Malagasy Miara-Miainga n'a fait mention des prochaines échéances électorales. Toutefois, plus d'un observateur a fait tout de suite le parallèle entre cette manifestation et la préparation de la présidentielle 2023 qui s'annonce déjà. D'ailleurs, le président du MMM a déjà souligné au début du mois de mars sa volonté de se consacrer à son parti. " Dorénavant, nous allons nous préoccuper à dynamiser notre parti, de mettre en place ses différents démembrements ", a-t-il affirmé. Cela laisse entendre que d'autres manifestations s'ensuivront dans d'autres localités.

Sortis. Après sa sortie du gouvernement Ntsay, Hajo Andrianainarivelo a quitté le pays pour rejoindre l'Europe, et a multiplié les sorties médiatiques. En France, probablement, il y aurait eu des rencontres en privé avec certaines personnalités influentes sur la scène politique et économique française. Ses sorties médiatiques, par contre, étaient marquées par la prise de position de son parti par rapport à la guerre en Ukraine. L'offensive " viole les conventions et les droits internationaux et n'apporte aucun intérêt pour le monde ", a soutenu le parti MMM.

Libérez Jeannot ! Un slogan qui est devenu viral depuis ce samedi. Lors de son passage à Mananjary, Hajo Andrianainarivelo s'est exprimé sur la situation de Jeannot Randriamanana, qui n'est autre qu'un membre du jeune MMM. Ce dernier a été condamné pour avoir dénoncé la situation de l'enseignement de base dans la région de Vatovavy, a indiqué le numéro un du MMM sur son compte Twitter. Le politicien n'a pas manqué d'appeler à la libération du jeune. C'était également l'occasion pour lui de rencontrer les élus et les membres du parti. Les discussions et les échanges concernaient surtout les affaires nationales et la vie du parti. Notons que la préparation des trois assises régionales et du Congrès national se trouve dans le calendrier du MMM pour cette année.