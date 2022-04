Madagascar: Lundi de pâques - La plage Ramena peu fréquentée

La plage de Ramena n'a pas été inondée de marrée humaine, durant le lundi de Pâques, les crises sociale et économique en sont les principales raisons. Des jeunes et leurs parents sont venus prendre l'air en s'exposant au soleil.

Chaque année, Ramena est un lieu de rendez-vous pour fêter Pâques. Un endroit favorable au pique-nique. Mais, cette année, cette plage au sable fin n'attire pas les touristes locaux.

La croissance du tourisme dans le nord de Madagascar a apporté, autrefois, de nombreux avantages économiques aux différentes communes surtout à celle de Ramena. Ce qui a souvent exercé une forte pression sur les ressources existantes. Le tourisme est une activité largement basée sur les ressources naturelles et au fur et à mesure de son développement, il se produit souvent une explosion de la demande d'infrastructures notamment liées à l'eau et aux terrains à construire.

Le tourisme local est également reconnu comme un secteur nécessitant l'emploi de beaucoup de main-d'œuvre. Se basant sur la demande de services, il n'est pas seulement créateur d'emplois, il est aussi ouvert aux initiatives des entrepreneurs. Dans la commune de Ramena par exemple, les femmes ont été particulièrement actives et ont su saisir ces opportunités.

Bien entendu, l'industrie touristique est donc un secteur très important et constitue pour la Commune Rurale de Ramena une source de revenus considérable, cependant la commune manque d'investisseurs nationaux et les autorités ont donc ouvert les portes aux étrangers en leur vendant parfois des terrains. Ces nouveaux venus permettent de dynamiser le secteur touristique et lui offrent la possibilité d'obtenir encore plus de reconnaissance au niveau international. Ces nouveaux pôles de développement se trouvent sur le territoire des pêcheurs et entraînent un impact direct sur l'aménagement halieutique tant par les conséquences écologiques qu'ils entraînent, les modifications qu'ils apportent à la pratique des pêcheurs que sur les bénéfices que la communauté peut en tirer. C'est grâce au tourisme que les pêcheurs de la commune peuvent vivre puisque la presque totalité des captures des pêcheurs est vendue dans les hôtels et restaurants qui offrent leurs services aux touristes.

Toutefois, le secteur touristique dans le nord de Madagascar est actuellement au point mort. Les opérateurs touristiques sont considérablement endettés. Jusqu'ici, les carottes sont encore cuites pour ces messieurs !