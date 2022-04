Madagascar: Dette publique - 22 707 milliards d'ariary de besoins de financements pour 3 ans

Une forte délégation conduite par le président de la République Andry Rajoelina participe cette semaine aux réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

Une participation décisive dans la mesure où elle permettra à l'exécutif malgache d'avancer dans sa quête de financement des projets pour la réalisation des objectifs du Plan Emergence pour Madagascar.

Modéré. Et à voir la situation actuelle de la dette publique malgache, le pays dispose encore d'une bonne marge de manœuvre en matière d'emprunt. Selon la Stratégie de la Dette à Moyen Terme (SDMT), pour les trois prochaines années, les besoins de financement s'élèveront à MGA 22 707 milliards d'ariary dont 5 709,6 milliards d'ariary pour 2022, 8 475,2 milliards d'ariary pour 2023 et MGA 8 522,2 milliards d'ariary pour 2024. Un endettement qui reste encore dans la limite du raisonnable. L'Analyse de Viabilité de la Dette (AVD) menée par le ministère de l'Economie et des Finances dans le cadre de la loi de Finances 2022 révèle en effet que le risque de surendettement extérieur de Madagascar reste à un niveau " modéré ", de même pour le risque de surendettement global. Les résultats préliminaires de l'AVD effectuée par le FMI et la BM en Octobre 2021 donnent les mêmes résultats. Dans le cadre d'un programme avec le pays, le Fonds peut appliquer un plafond d'endettement extérieur tant concessionnel que non-concessionnel.

En hausse. Ce document sur la SDMT précise que la dette du gouvernement central projetée à fin décembre 2021 est estimée à 20 560,1 milliards d'ariary équivalent à 37,8 pourcent du Produit Intérieur Brut. Une prévision en hausse de 13,9% par rapport à l'année dernière où 18 052,1 milliards d'ariary est enregistrée. Ceci s'explique en grande partie par la hausse des tirages sur les financements extérieurs obtenus en marge de la lutte contre la pandémie de la Covid-19 et ceux de quelques projets d'envergure comme le projet d'extension du Port de Toamasina (JICA), la Rocade est et nord-est d'Antananarivo (AFD), le projet d'aménagement de corridors et de facilitation du commerce et des investissements entre Madagascar et les pays de la COMESA et de l'Océan Indien ou PACFC (BAD), le projet de développement urbain intégré et de résilience du grand Antananarivo ou PRODUIR, le Least-Cost Electricity Access Development Project ou LEAD, le projet de Gouvernance Numérique et de Gestion de l'Identité Malagasy ou PRODIGY et le projet RN 44 (IDA)..

Emprunts extérieurs. À noter que le portefeuille de la dette du gouvernement central est constitué essentiellement par les emprunts extérieurs ; représentant 79,9% de la dette totale. À fin décembre 2021, la dette extérieure est estimée à 16 418,5 milliards contre 13 626,6 milliards d'ariary en 2020, et se compose principalement de dettes envers les organismes multilatéraux (75,7%). Cette prépondérance de la part des emprunts multilatéraux dans la dette extérieure est expliquée par la maximisation du recours aux emprunts extérieurs concessionnels. La dette intérieure représente, quant à elle, 20,1% de la totalité de la dette du gouvernement central, soit 4 141,6 milliards d'ariary contre 4 425,5 milliards d'ariary en 2020. Cette baisse par rapport à l'année 2020 s'explique notamment par une baisse des souscriptions aux BTA et la prise en charge de la première tranche de la FCR de 2020 en dette extérieure.