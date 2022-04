Madagascar: 47e RNS - Les titres partagés... la convivialité et la fraternité à l'honneur à Vichy

Du beau monde s'est retrouvé tout le long du week-end pascal à Vichy. Sportifs, artistes, politiciens, politiciennes et influenceurs de la diaspora ont été présents pour la 47e édition de la plus grande retrouvaille de la communauté malgache d'Europe.

La Rencontre Nationale Sportive a tenu toutes ses promesses pendant les trois jours de compétitions. Des figures connues comme Fanirisoa Ernaivo, leader de RMDM Diaspora ou encore Koto Lilahimahitsoambo étaient présents à Vichy. Au programme, des activités culturelles dont des concours de "soratononina", des "kabary", du "fanorona" et du "katro". La RNS, c'est avant tout du sport. Huit disciplines collectives et individuelles réunissant près de 1 000 sportifs se sont partagées leurs joutes pour cette édition 2022. Des grands noms du sport malgache dans plusieurs disciplines ont été présents pour honorer cet évènement. Parmi eux, on peut citer Faneva Ima, Melvin Adrien (football) ; Lucas Andriamasilalao et Natacha Randriantefy (tennis) ; Fetra Ratsimiziva et Royal Rakotoarivony (judo) ; Kevin Gilbert (basket-ball). Le sport reste sans doute l'un des meilleurs moyens pour se retrouver et renforcer la solidarité.

Les gars de l'AS Baobab savourent leur sacre. L'ASGM sacré dans la douleur chez les séniors

ASGM et AS Baobab sacrés au football . Au football, les titres ont changé de main. Chez les seniors, la victoire a été remportée par l'équipe de l'Association Sportive Gasy Miregnina (ASGM) de l'Essonne face au MIMOSA des Yvelines. Au terme d'un match serré où les deux équipes se sont séparées sur le score de nul et vierge, l'ASGM est sorti vainqueur après la séance de tirs au but par 3 buts à 2. Pourtant, Mimosa menait par 2 tirs marqués à 0, mais Aristide, le gardien de l'ASGM a stoppé les deux tirs de l'adversaire avant que le dernier tireur du Mimosa n'ait raté son tir. Une première victoire pour la bande à Odon qui cherchait ce sacre depuis plusieurs années. Chez les vétérans, la bataille a été âprement disputée par Rija, Haja et consorts de l'AS Baobab face à l'AS GAS. Comme la finale des séniors, il a fallu passer à la séance de tirs au but pour départager les deux équipes durant laquelle les gars du Baobab se sont finalement imposés en marquant 4 buts contre 2.

Doublé de Grenoble au volley. L'équipe de Grenoble a réalisé un très beau doublé chez les hommes et les dames dans le tournoi de volley-ball. Cette équipe reste indétrônable à la RNS et le sacre était comme une évidence. Serge, Dimby et consorts de l'équipe de Grenoble chez les hommes écrivent encore un peu plus l'histoire. Ils ont été sacrés au Palais des Sports de Vichy devant une belle résistance de l'AEOM de Toulouse au tie-break. La bande à Nary de Toulouse a remporté le premier set par 20 à 25 et la réplique ne s'est pas faite attendre du côté de Grenoble où ils sont parvenus à égaliser en un set partout, 25 à 23. Le tie-break a tenu en haleine tout le Palais des Sports car c'est après un mano à mano serré que Ratahiry et compagnies l'ont emporté par 23 à 21. Les filles de Grenoble ont aussi battu l'AEOM en finale et ce, par deux sets à zéro.

Les basketteuses de AS 2 Mada ont remporté leur 4e trophée. Nestan Jikelabitike est la révélation du tournoi

JS Montpellier et AS 2 Mada au pinacle. Le basket est sans doute l'événement sportif phare de la RNS. Chez les dames, l'AS 2 Mada a soulevé son 4e trophée à la RNS. Sitraka, Lala et ses camarades ont pris le dessus sur Nixyo Basket en finale par 49 à 29. Le dernier sacre de l'équipe remonte à 2018 à Lyon. Chez les hommes, la logique a été respectée. Menée par un excellent Nestan Jikelabitike, l'équipe du JSM de Montpellier est montée sur la plus haute marche du podium face à Gasy ACA. Invincibles tout au long de la compétition, les basketteurs de Montpellier ont dominé la rencontre en s'imposant par 69 à 45. Kévin Gilbert et compagnie ont essayé de riposter, mais c'était trop dur face à la belle collectivité de Haga et sa troupe. Et un joueur en la personne de Nestan a tapé dans l'œil des techniciens sur place. C'est une pépite de 20 ans qui a un bel avenir dans cette discipline.

La grande famille du tennis de table à Vichy

Ambiance bon enfant au tennis de table. Le tournoi de tennis de table s'est tenu au Gymnase des Célestins en réunissant près de 35 pongistes allant des U13 aux anciens internationaux. La victoire a été remportée par Sotema, ancien membre de l'équipe nationale. Cette année, la RNS a collaboré avec les Expatriés malagasy de tennis de table (EMTT) où des échanges et partage d'expérience figuraient au programme. Cette association regroupant les anciens pongistes malgaches contribue à la promotion de la discipline au pays et aide les pongistes dans la recherche de partenariat. Une des particularités du tennis de table est l'ambiance bon enfant qui régne entre les participants et leurs familles. Une belle équipe menée par Rado Raliterason.

Les invités et le CEN lors de la cérémonie d'ouverture

Organisation réussie. Après deux ans de stand-by suite à la pandémie de Covid-19, les RNistes se sont retrouvés au Parc Omnisports Vichy-Auvergne-Rhône Alpes. Pendant trois jours, Vichy est devenu un petit Madagascar avec les chaudes retrouvailles entre familles, anciens amis, collègues, camarades de classe. Le président du Comité exécutif national, Dadah Andriamasilalao et son équipe ont su relever le défi malgré tout."Nous remercions tous ceux qui ont contribué à la tenue de l'événement : partenaires, bénévoles, participants et tout les inconditionnels de la RNS", a t-il déclaré, dans son discours de clôture. La RNS qui perdure depuis 47 ans a une fois de plus prouvé qu'elle est une institution pour toute la diaspora. La RNS a vécu et survécu, alors quoi de mieux que le sport et la culture pour rassembler dans la fraternité. La fête a été belle et vivement la prochaine édition !