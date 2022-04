Madagascar: Développement agricole et rural - RuralInvest, un outil pour assurer la performance des projets

Les résultats des investissements, leur durabilité, l'intérêt porté aux priorités des communautés locales, etc. sont prises en compte pour l'élaboration de projets productifs et l'évaluation des investissements, grâce à RuralIvest, un outil promu par la FAO.

Une méthodologie, des manuels d'utilisation, une formation et un logiciel informatique. Tels sont les composants de la première version de RuralInvest, développée dans les années 1990 par le Centre d'investissement de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture). Ce mois d'avril, une trentaine de participants ont bénéficié de ces outils et ont acquis des connaissances qui permettront de simplifier l'identification, la préparation et l'évaluation des investissements dans l'agriculture et le développement rural. Une session de formation de huit jours, sur l'outil RuralInvest, a été donnée par des experts de la FAO pour la mise en œuvre du programme DEFIS (Développement de Filières agricoles Inclusives).

D'après les explications, RuralInvest peut être utilisé par des groupes, des organisations ou des individus souhaitant préparer un avant-projet d'investissement ou mobiliser des ressources. Selon les formateurs, l'intelligence de RuralInvest réside dans le fait qu'il prenne en compte les résultats des investissements, leur durabilité, l'intérêt porté aux priorités des communautés locales, etc.

Plurivalent. Selon ses promoteurs, l'outil repose sur une méthodologie participative qui s'efforce d'impliquer les communautés locales, les chefs d'entreprise, les techniciens du gouvernement, le personnel chargé du projet et les institutions de financement. Contrairement aux autres outils d'investissement, conçus en général pour des projets très coûteux ou mono-sectoriels, RuralInvest s'adresse à tous les types de petits ou moyens projets d'investissement à partir de 2 000 USD, ainsi qu'à de multiples projets et à l'analyse comparative de plusieurs projets.

" L'utilisation de RuralInvest dans les composantes de développement fournit, aux équipes de projet et au personnel sur le terrain, une approche systématique pour développer des propositions d'affaires et de marketing de haute qualité qui peuvent être facilement utilisées, personnalisées et intégrées dans les opérations du projet. C'est un excellent outil de communication pour relier les techniciens de terrain, les entrepreneurs et les responsables des banques ", a affirmé l'équipe de la FAO. À noter que cette équipe développe constamment de nouveaux matériels de formation, des tutoriels, organise des événements et des webinaires pour la communauté d'utilisateurs du monde entier.

Soutien aux entrepreneurs. Pour le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, la connaissance a sa place dans tous les processus entrepris dans le développement agricole et rural. Selon les représentants de ce département, la connaissance permet et facilite les dialogues et les prises de décisions lorsque les différentes parties sont au même niveau d'information. " Quand la connaissance devient action, elle encourage la créativité et l'initiative ", ont-ils soutenu.

Certes, les participants à la formation de ce mois sont désormais en mesure de soutenir les entrepreneurs dans la construction de leurs plans d'affaires, mais aussi de mettre à jour de manière systématique leurs connaissances car ils appartiennent dorénavant à un réseau de professionnels du monde entier pour échanger des connaissances et recevoir un soutien technique, de nouveaux matériels et des informations sur les formations. " L'accès à la connaissance est indispensable pour transformer positivement nos systèmes alimentaires qui, de par la tendance globale constatée, vont droit vers une perte certaine malheureusement.

La diffusion du savoir est au centre du mandat de la FAO depuis sa création en 1945, et cette formation compte parmi des millions d'interventions menées dans le monde actuellement pour accomplir cette mission ", a déclaré le Représentant de la FAO, Charles Boliko. Par ailleurs, le développement des capacités des institutions nationales comme les universités, les services de vulgarisation, les centres d'entrepreneuriat ou toute institution financière est essentiel pour assurer le succès à long terme du soutien aux petits entrepreneurs. Ces institutions renforcent l'autonomisation de RuralInvest au niveau national en formant gratuitement des professionnels capables d'utiliser la boîte à outils pour soutenir les entrepreneurs.