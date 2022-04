Madagascar: Ravinala Airports - Un nouveau marché artisanal à Ivato

Les produits artisanaux malgaches ont maintenant bonne place à Ivato.

L'artisanat malgache a maintenant un marché digne de sa réputation dans le nouveau terminal international d'Ivato. Ravinala a décidé de dédier un marché artisanal composé de 15 espaces commerciaux. Une aubaine pour les artisans soigneusement sélectionnés par Ravinala Airports pour proposer leurs produits aux touristes à l'arrivée ou en partance.

Ce sont, en effet, des professionnels qui ont chacun une expertise dans leur domaine d'activité respectif et proposent des productions locales et originales telles que les miniatures, l'art, la broderie, le smock, la maroquinerie, le bois, la marqueterie, le raphia, le sisal, les produits cosmétiques et santé verte, la soie sauvage... Afin d'offrir aux futurs clients de ce marché artisanal, une large gamme de choix de produits, le principe d'une catégorie de produit spécifique par espace, a été mis en place.

L'inauguration de ce marché artisanal a eu lieu le 8 avril dernier en présence de la ministre de l'Artisanat et des Métiers, Sophie Ratsiraka et du ministre des Transports et de la Météorologie Roland Ranjatoelina ainsi que du Directeur général de Ravinala Airports Julien Coffinier. Pour accompagner les artisans, Ravinala Airports a fait appel à l'expertise du MED (Madagascar Entreprises Développement) pour s'assurer que chacun d'entre eux rende son activité à l'aéroport pérenne. Ils ont ainsi bénéficié de formations axées sur la finance, le marketing, le droit, la fiscalité et le service à la clientèle.