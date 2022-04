Madagascar: Sadabe Manjakandriana - Le meurtrier d'un sergent-major abattu

Un dahalo parmi les meurtriers du sergent-major René Victor est tombé sous les balles des gendarmes, dimanche, dans le district de Manjakandriana. Ses complices ont été arrêtés.

Fin de cavale. Recherché depuis bien longtemps pour vol de bœufs, un dahalo notoire, 32 ans, a définitivement été mis hors d'état de nuire, dimanche à 5h30 du matin, à Ambanilakandrano Sadabe, district de Manja-kandriana.

Ses coauteurs et lui ont tué un civil et le sergent-major René Victor Randria-naivomanana lors d'un accrochage sur venu le 10 mars, à Ambohimpihao-nana Ambohidratrimo. Leur fournisseuse de cartouches a été démasquée par les gendarmes de la compagnie d'Imerina centrale. Elle a été placée sous mandat de dépôt à Antanimora, le 30 mars.

Depuis, une délégation judiciaire a été diligentée par le juge d'instruction près le tribunal de première instance d'Antananarivo pour démanteler l'association des malfaiteurs.

Embuscade

La semaine passée, les gendarmes ont capturé deux complices du trentenaire dans la commune de Sadabe. Ils ont poursuivi la filature et sont finalement tombés sur lui. Ils l'ont emmené vers la brigade locale. En cours de route, ses quatre compères se tapissant dans des buissons on t tendu une embuscade aux gendarmes. Un échange de coups de feu a éclaté, au cours duquel le captif s'est libéré et carapaté vers sa bande équipée d'un fusil Mas 36, de deux fusils de chasse et d'un pistolet de fabrication artisanale. C'est à ce moment-là que les gendarmes on t tiré sur lui. Touché, il n'a pas survécu.

Les assaillants ont été repoussés. Leur arme de poing et un étui de cartouche de calibre douze ont été récupérés sur les lieux. Ils serviront de pièces à conviction.

Un médecin a constaté le décès. Aucun blessé n'a été signalé parmi les forces de l'ordre. Le fokonolona et les autorités administratives les ont félicitées pour leur courage. En effet, le défunt était un bandit dangereux et récidiviste dans les zones limitrophes, dont les districts de Manjakan-driana, d'Anjozorobe et d'Ambohidratrimo. Il ne fait pas de quartier avec ses victimes. L'affrontement meurtrier ayant coûté la vie au militaire et à un civil en mars en est la preuve.