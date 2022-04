Sénégal: Forum mondial de l'eau " Dakar 2022 " - Les recommandations restituées

Dans le but de contribuer à l'appropriation et au suivi des recommandations et déclarations issues du Forum de " Dakar 2022 ", le ministre des Mines, de l'Energie et de l'Eau, à travers la Direction nationale de l'hydraulique a organisé le mercredi, 13 avril 2022 l'atelier de restitution de la participation du Mali au Forum mondial de l'eau " Dakar 2022 ", combinée à la célébration de la journée mondiale de l'eau - édition 2022. L'ouverture des travaux était placée sous la présidence de Drissa Samaké, conseiller technique au département en présence du Directeur national de l'hydraulique, Djoouro Bocoum ainsi que les partenaires.

Dans le discours marquant l'ouverture des travaux, le représentant du ministre a fait savoir que le 9ème Forum mondial de l'eau, tenu pour la première fois en Afrique sub-saharienne, du 21 au 26 Mars 2022 a Dakar, a été un Forum des réponses aux défis posés par " La sécurité de l'eau pour la paix et le développement , dans tous ses aspects et à tous les niveaux ". Il a rassemblé plus de 8 000 participants venus d'Afrique, d'Asie, de l'Europe, des Amériques et de l'Océanie et s'est déroulé à travers plusieurs communications en sessions spéciales, en Side-Event et en panels de haut niveau politique.

Pour rappel, ajoute-t-il, "notre ambition est d'atteindre un taux de couverture de 100% à l'horizon 2030, conformément aux Objectifs de Développement Durable (ODD). Le Mali, qui a fait du Forum un enjeu majeur fut l'un des rares pays africains, ayant aménagé et a animé un pavillon de 50 m2. Ce Pavillon a été l'un des plus animés et visités avec une moyenne de 200 visiteurs par jour. Ainsi, l'honneur a été fait au du Mali de recevoir à son pavillon son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal ; M. Hamed Diane Semega, le Haut-Commissaire de l'OMVS, ainsi que des ministres de tutelle de l'OMVS, des hautes personnalités de l'ABN, de l'ABV, de la CEDEAO, des ambassadeurs, des parlementaires, des PTF et d'autres Hautes personnalités du secteur", a-t-il laissé entendre. Aussi, la Journée Eau du Mali fut un véritable succès. Elle a été marquée par les expositions, le panel de haut de niveau, des sessions thématiques et une table ronde pour le financement du projet de Kabala, se réjoui-t-il.

Selon les explications de directeur, les eaux souterraines sont des eaux qui existent sous terre dans les aquifères, formations géologiques de roches, de sables et de graviers où sont retenues des quantités d'eau importantes. Les eaux souterraines alimentent les sources, les cours d'eau, les lacs et les zones humides, et s'écoulent vers les océans.