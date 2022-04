Cote d'Ivoire: Promotion des investissements - Abidjan accueille le forum des affaires Afrique de l'Ouest-Union européenne les 16 et 17 juin

" Transformation des économies d'Afrique de l'Ouest à travers un partenariat renforcé entre le secteur privé européen et ouest- africain ". Tel est le thème du Business Forum Afrique de l'Ouest-Union européenne, qui se tiendra les 16 et 17 juin au Sofitel Hôtel Ivoire, Cocody. L'objectif de ce forum organisé par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), en partenariat avec l'Union européenne, est d'accroître le potentiel d'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs privés et stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la Cedeao et l'Union européenne, dans le but de booster les Investissements directs étrangers (Ide) et la croissance économique.

Selon une note d'information sur le site dudit forum, il s'agira de créer les conditions pour le renforcement de partenariat d'affaires entre les secteurs privés ouest-africain et européen en vue du développement des chaînes de valeur locales à fort potentiel de transformation économique. " Le Forum favorisera l'établissement de partenariats d'affaires et de collaboration entre les organisations privées ouest-africaines et européennes, les entreprises de l'Afrique de l'Ouest entre elles d'une part et entre les entreprises privées de l'Afrique de l'Ouest et de celles de l'Union européenne d'autre part ", poursuit la note.

De cette rencontre, la Confédération générale des entreprises dit attendre beaucoup. A en croire son président Jean-Marie Ackah, le secteur privé ouest-africain espère que ce forum va contribuer au renforcement des investissements et des technologies européens dans les deux pays et ce, pour susciter l'émergence d'un nombre important de projets communs entre les secteurs privés respectifs. Pour l'ambassadeur de l'Ue en Côte d'Ivoire, Jobst Von Kirchmann, le moment est favorable pour motiver davantage les entreprises européennes à investir en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.

A noter que cette rencontre de haut niveau réunira, autour des panels et des conférences, des personnalités, des experts, des chefs d'entreprise. Au menu, l'organisation de rencontres d'affaires B2B, dont une concerne le gouvernement et le secteur privé. Plusieurs thématiques seront débattues, entre autres, partenariat Afrique de l'Ouest-Union européenne : Allons ensemble , Chaînes des valeurs régionales : quel accompagnement pour le développement de la chaîne de valeur en Afrique de l'Ouest, Ape : défis et opportunités pour l'accès aux marchés de l'Union européenne et des pays de l'Afrique de l'Ouest.