Cote d'Ivoire: Fête de Pâques à l'EMUCI - Le Bishop Benjamin Boni rappelle aux fidèles la Grande mission de l'évangélisation !

Les fidèles de l'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire (Emuci) Temple Jérusalem d'Adjamé 220 logements (Abidjan) à l'instar des autres églises du monde ont célébré, le dimanche 17 avril 2022, la fête de Pâques marquant la résurrection de Jésus Christ. Le culte dans ledit temple était présidé par le Bishop Benjamin Boni, premier responsable de l'Emu.

Dans son message aux chrétiens, le Bishop a surtout insisté sur leur grande mission d'annonce de la parole de Dieu, en s'appuyant sur le thème du jour : " Le Grand pasteur des brebis ramené d'entre les morts " tiré des textes (Esaïe 63 v7-14 ; Hébreux 13 v20 21 ; Marc 16v 1-14). " En Pâques le Seigneur nous rappelle que nous avons une grande mission, mission pour le salut du monde, dans le cadre de l'annonce de l'évangile. Et cet évangile, on l'annonce par la parole, par les œuvres et par notre manière d'être ", a signifié Bishop Benjamin Boni, citant le verset 19 de Matthieu chapitre 28 : " Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du père, du fils et saint esprit ". Pour atteindre cet objectif, les fidèles doivent prendre des dispositions. Pour lui, ils doivent se muer en de véritables témoins de Jésus Christ. C'est-à-dire ceux qui n'annoncent pas l'évangile uniquement en parlant. Mais aussi en agissant par " la manière de parler, de se comporter et d'aider ". Benjamin Boni leur a aussi donné l'assurance qu'avec la célébration de la Pâques, le Seigneur fait désormais toute chose nouvelle. Ainsi, à l'issue de cette Pâques, ils ne vivront plus la désespérance. " Celui qui fête Pâques sait que Dieu est avec lui. Il sait que Dieu quand il remplit sa vie, il donne un autre sens à sa vie, lui ouvrant la porte de la plénitude ", affirme-t-il.

" Dieu accorde la résurrection de la Pâques à l'Ukraine et à la Russie ":

Il en a profité pour souhaiter cette plénitude de la vie abondante à tous les Ivoiriens et aux ceux qui sont venus de l'étranger pour partager le quotidien de la vie avec leurs frères de Côte d'Ivoire. Il prie Dieu qu'il accorde également la résurrection de la Pâques à l'Ukraine et à la Russie et à toutes les parties du monde et du continent africain qui sont en proie à la guerre ainsi qu'à toutes sortes d'épreuves et que le Seigneur inonde le monde entier de la joie de Pâques. Le culte du jour était particulière marqué par non seulement des animations assurée par trois chorales. Il s'agit de la chorale liturgique dont les membres étaient drapés de leurs aubes de couleur bleue roi assorti de blanc, celle de l'union féminine en uniforme à l'effigie de l'Emuci et singulièrement la chorale des Baoulé dont les prestations ont été très appréciées. Mais aussi la participation à la sainte cène pour renouveler leur alliance avec le Seigneur. Les fidèles ont mis cette occasion à profit pour faire leurs offrandes de Pâques pour exprimer leur reconnaissance au Tout-puissant pour ce moment qui marque aussi pour l'officiant du jour " le passage de la mort à la vie, de la tristesse à la joie et le passage des ténèbres à la lumière ".