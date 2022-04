Cote d'Ivoire: Diabo - Amadou Coulibaly découvre le périmètre rizicole et l'usine des femmes

Le ministre Amadou Coulibaly était, le 16 avril, à Diabo, dans le département de Botro, à l'invitation de l'Association Diabo ville émergente, où il a parrainé "Pâquinou 2022 des femmes". L'activité avait pour thème, " Renforcer le potentiel des femmes pour accélérer l'émergence du département de Botro ".

L'autorité a, en marge des festivités, découvert le périmètre rizicole et l'unité de transformation de riz des femmes. Il a également visité le barrage de Diabo et eu des échanges fructueux avec ses hôtes. Rebecca Yao, présidente de l'Association Diabo ville émergente et cheville ouvrière de l'événement, a plaidé auprès de l'illustre visiteur pour un appui multiforme du gouvernement aux activités de l'organisation. " Nous sommes en zone rurale. L'agriculture, ici, est la première source de revenus, mais elle est pratiquée avec des moyens rudimentaires. Nous avons besoin de moyens incitatifs pour les femmes, d'outils et d'engins motorisés pour labourer le sol. Nous avons également besoin d'infrastructures de production, de transformation et de stockage ainsi que de formation et d'accompagnement financier ", dira-t-elle. Elle a ajouté que la visite du périmètre rizicole et de l'usine des femmes de Diabo a pour objectif de montrer à l'autorité leur savoir-faire.

" Nous travaillons à l'autonomisation des femmes du département de Botro. Nous souhaitons que l'État nous appuie pour relever le défi de l'épanouissement du genre et de la sécurité alimentaire ", a affirmé Rebecca Yao, par ailleurs déléguée communale Rhdp de Diabo. Amadou Coulibaly a salué son dynamisme. Il l'a exhortée à se rapprocher du prochain gouvernement en vue de bénéficier d'un accompagnement à la hauteur de leurs besoins. " En plus de la nouvelle équipe gouvernementale, vous pouvez aussi solliciter le soutien des ministères dédiés et du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) de la Première dame Dominique Ouattara ", a-t-il conseillé. Dans le cadre de son projet d'autonomisation des femmes, l'Association Diabo ville émergente a aidé à la création de 200 coopératives de plus 3 300 femmes des sous-préfectures de Botro, Diabo et Languibonou.