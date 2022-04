Sénégal: Ballon d'Or européen - George Weah donne la recette à Sadio Mané pour remporter le trophée

Sadio Mané fait partie des probables vainqueurs du Ballon d'Or France Football avec Karim Benzema. Le seul africain ayant remporté cette prestigieuse récompense européenne en 1995, George Weah donne ainsi des clés à l'international Sénégalais pour espérer remporter ce titre devant ses concurrents.

Interpellé sur ses potentiels héritiers, l'actuel président de la République du Liberia estime que des joueurs africains comme Sadio Mané et Mohamed Salah ont les qualités pour remporter le Ballon d'Or européen. Mais pour en arriver à cela, il leur conseille d'éviter de faire de cette distinction "une obsession". " Ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s'améliorer davantage. Il ne faut pas qu'ils se mettent la pression inutilement. Je leur conseille de travailler et essayer de faire de bons matches. " indique George Weah. Prenant son exemple, l'ancien joueur du PSG et du Milan AC révèle que lorsqu'il jouait au football, "ce n'était pas pour remporter le Ballon d'Or". " C'était plutôt pour nourrir ma famille. Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère. C'est ainsi que j'ai été récompensé du trophée. " déclare-t-il. " L'ancienne star de football libérienne est catégorique, pour gagner le Ballon d'Or, " la règle d'or c'est le travail et la discipline ".