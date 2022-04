Burkina Faso: Incendie au grand marché de Kaya - Une dizaine de boutiques consumées par les flammes

Le grand marché de Kaya a enregistré un incendie dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 avril 2022.

La prompte intervention des soldats du feu de la 7e compagnie de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) basée à Kaya a permis de circonscrire l'incendie et de limiter les dégâts. Le bilan fait état d'une dizaine de boutiques d'articles divers ravagées par les flammes.

Selon les témoignages, c'est aux environs de 3 heures du matin que l'incendie est survenu au centre du grand marché de la cité des cuirs et des brochettes au koura-koura. Alertés, les éléments de la 7e compagnie de la BNSP basée a Kaya ont pu intervenir promptement pour circonscrire l'incendie et éviter une propagation des flammes. Au dire des riverains du grand marché, les soldats du feu ont eu du mal à accéder sur les lieux pour éteindre l'incendie en raison des installations anarchiques des commerçants. Même si l'on ne déplore aucune perte en vie humaine et aucun blessé grave, l'incendie a causé d'importants dégâts matériels ; une dizaine de boutiques de vente d'articles divers ont été ravagées par les flammes incendiaires.

Au moment où nous tracions ces lignes, les causes réelles de cet incendie ne sont pas encore connues. Certaines indiscrétions indiquent que les installations anarchiques de l'électricité et des plaques solaires à l'intérieur du marché seraient l'une des causes de ce sinistre.