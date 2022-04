Burkina Faso: Verdict procès Thomas Sankara - " Si certains y ont trouvé une vérité, pour d'autres c'est un simulacre de justice " (Eddie Komboïgo, président du CDP)

Le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a organisé une conférence de presse le vendredi 15 avril 2022 au siège dudit parti. Objectif : présenter la situation de la nation et celle du parti. " Il est cependant très regrettable que certains citoyens, notamment des avocats de la partie civile, au lendemain de ce verdict, s'arrogent le droit d'interdire, sous menace, le président du Faso et l'Assemblée législative de transition (ALT) de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles, pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie", a déploré la direction du parti.

Après un temps d'hibernation, avec le coup d'Etat du 24 janvier dernier, le parti de l'Epi et de la daba a effectué sa première sortie médiatique le vendredi 15 avril 2022. Ce rendez-vous avec la presse a mobilisé des cadres et des militants de la structure. La rencontre s'est déroulée sous haute surveillance policière. Tout de blanc vêtu, le président du parti, Eddie Komboïgo, est sorti escorté de policiers et de loubards sous les youyous et les applaudissements des militants acquis à sa cause.

A peine le président du parti s'est-il installé qu'il a invité les militants à rester dans la discipline pour permettre aux hommes de médias de travailler dans la quiétude. "En dépit de cette volonté affichée des nouvelles autorités, nous assistons à une multiplication des attaques laissant présager une certaine dégradation de la situation sécuritaire.

Cependant, au regard des différentes mesures fortes déjà prises et de celles à prendre dans le cadre de l'opérationnalisation effective de la stratégie nationale de défense et de sécurité, l'espoir d'une restauration de l'intégrité territoriale et d'un retour des déplacés internes dans leurs localités respectives est permis", a indiqué le président du parti.

Et de poursuivre : "Contrairement à ce que certains considèrent déjà comme un échec des nouvelles autorités, le CDP demeure convaincu qu'avec le soutien des filles et des fils patriotes du Burkina, des forces vives de la nation, il atteindra ses objectifs et réussira ses missions. C'est pourquoi le parti lance un appel solennel aux populations et à l'ensemble de ses militantes et militants à soutenir les actions du gouvernement dans son œuvre salvatrice de refondation de la nation.

Aucun Burkinabè ne devrait rester en marge de la marche vers la libération de notre peuple. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour lancer un appel à tous les frères qui ont pris les armes contre la mère patrie, contre leurs frères à les déposer et à s'inscrire dans le processus de dialogue en cours à travers les comités locaux. Le CDP salue cette initiative qui, d'ailleurs, s'inscrivait en bonne place dans le programme de son candidat aux élections de novembre 2020", a-t-il confié.

Selon Eddie Komboïgo, le verdict du procès de Thomas Sankara et ses douze compagnons d'infortune a été salué par un certain nombre de Burkinabè, d'autres ont trouvé les condamnations excessives au regard des réquisitions du parquet et surtout dans un contexte où le peuple burkinabè a besoin d'unité. "Si certains y ont trouvé une vérité, d'autres par contre estiment que c'est un simulacre de justice.

Suite aux délibérations de la direction du parti, réunie le mardi 12 avril dernier, le CDP s'abstient, par principe, de commenter cette décision de justice, qui du reste n'est pas définitive car les parties condamnées disposent de voies de recours qu'elles peuvent exercer conformément à la loi.

Il est cependant très regrettable que certains citoyens, notamment des avocats de la partie civile, au lendemain de ce verdict, s'arrogent le droit d'interdire, sous menace, le président du Faso et l'Assemblée législative de transition (ALT), de penser à user de leurs prérogatives constitutionnelles pour accorder la grâce présidentielle ou voter une loi d'amnistie", a déploré Eddie Komboïgo.

Et d'ajouter que face à cet " instinct grégaire de petit aloi qui ne grandit nullement la nation ", le CDP appelle l'ensemble des filles et des fils du pays à un apaisement des cœurs et à aller résolument vers une véritable réconciliation nationale pour consolider le vivre-ensemble afin de poursuivre la lutte pour le développement.

Concernant la vie du parti, le président assure que celle-ci reste marquée par la tenue du 8e congrès ordinaire du parti les 18 et 19 décembre 2021 avec le renouvellement des organes et instances du parti. Depuis, les réunions se tiennent régulièrement. Les militants s'inquiètent de la lenteur de la délivrance du récépissé. "Nous restons confiants parce que l'Administration dispose d'un délai de 60 jours pour délivrer ou renouveler un récépissé. Le changement de régime et la mise en place des nouveaux organes de la transition ont impacté le processus", a-t-il expliqué.