Gabon: Mouvement "Abanga-Bigne en commun" au coeur de l'éducation

Les membres du mouvement "Abanga-Bigne en commun" ont rencontré des élèves en classe d'examen, du district de Bifoun-Abanga le week-end écoulé. Ils leur ont offert des outils pédagogiques pour mieux préparer l'obtention de leur Certificat d'études primaires (CEP).

Amour Békalé Nzé et les membres dudit mouvement dont il est le premier responsable, comptent faire mieux à l'avenir.

C'est en prélude de son programme d'action inclusive dans le département de la l'Abanga-Bigne, que le Mouvement "Abanga-Bigne en commun", conduit par Amour Békalé Nzé, fils du district Bifoun-Abanga, a effectué une tournée dans le district Bifoun-Abanga avec un double objectif.

Le premier objectif était celui de d'accompagner les jeunes en classe d'examens pour mieux préparer leur Certificat d'études Primaires (CEP) en leur offrant les outils pédagogiques nécessaires utilisables durant lesdits examens . Aussi, était-il question pour le Mouvement de doter certains établissements publics du matériel didactique pour la continuité du fonctionnement.

Les responsables inscrivent leur Mouvement dans le cadre du développement de l' Abanga-Bigne et sur plusieurs domaines, l'éducation, le social par exemple. "Il fallait s'entretenir avec, premièrement, la classe des jeunes du district sur la nécessité pour eux jeunes, de prendre leur responsabilité sur la gestion de la chose locale avec les moyens de gestion existants" fait savoir Amour Békalé Nzé .

Les jeunes, selon le responsable du Mouvement Abanga-Bigne en commun"doivent se considérer comme des acteurs et non comme des spectateurs. Et d'ajouter que les dispositions mises en place en 2016 par la première autorité de la République montrent combien "le jeune est non seulement important pour avoir un Gabon différent ,mais plus encore indispensable". L'engagement du jeune est plus qu'imminent. "Il faut que le jeune passe a l'action" insiste t-il.

Amour Békalé Nzé estime que ces actions posées par le Mouvement dont il est le premier responsable, ne sont que le début d'une série en cours dans le département parmi lesquelles, les sensibilisations et les séminaires pour mieux préparer les jeunes sur les responsabilités qui sont les leurs.