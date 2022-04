Sénégal: Week end des Lions - Double buteur, Sadio Mané hisse Liverpool en finale

Auteur d'un doublé face à Manchester City, Sadio Mané a été ce dimanche le principal artisan de la qualification de Liverpool en finale de la FA Cup. Une belle performance qui lance l'international vers un troisième trophée de la saison après l'EFL et la CAN. Durant ce week-end pascal, Famara Diédhiou et Habib Diallo, ses partenaires sur le front de l'attaque tout comme le milieu Moustapha Nam, n'ont pas été en reste et se sont tous montrés décisifs dans leur club.

En s'imposant ce samedi (3-2) face à Manchester City, Liverpool s'est qualifié en finale de la FA CUP. Sadio Mané a encore été le grand artisan de la victoire des Reds avec un doublé. Une performance qui met en lumière la belle forme du moment affiché par la vedette sénégalaise. Impliqué sur le premier but inscrit par le défenseur français Konaté à la 9e minute, l'attaquant des Lions devrait encore profiter d 'une hésitation du gardien de Manchester City, sur une passe en retrait de John Stone. Un tacle lui permet de voler le ballon des pieds et d'aggraver la marque à la 17e minute (2-0).

Sur une autre action collective menée juste avant la pause, suivie d'une passe lobée de Thiago Alcantara, le Ballon d'Or Africain en titre surgira pour reprendre de volée le ballon et battre une seconde fois le portier Zackary Steffen. Malgré la réduction du score par Jack Grealish et Bernardo Sylva, Liverpool ne cédera pas et décroche une place en finale de cette compétition 10 ans après sa dernière victoire. Sadio Mané retrouvera dans cette finale son coéquipier en sélection Édouard Mendy. Dans l'autre demi-finale, le portier des Lions et Chelsea ont ainsi éliminé Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté sur la marque de 2 buts à 0.

Habib Diallo, Moustapha Name et Famara Diedhiou buteurs:

Dans le championnat de France, Habib Diallo de Strasbourg a été décisif avec son but. Aphone depuis quelques journées, l'attaquant international sénégalais s'est réveillé en ouvrant la marque lors du déplacement que son équipe a effectué ce dimanche sur la pelouse de Troyes (1-1). Son partenaire dans le front de l'attaque Famara Diédhiou s'est de son côté signalé samedi lors de la 33èe journée de la Super Lig de Turquie . L'attaquant des Lions d' Alanyaspor a marqué l'unique but de son équipe lors de la défaite (1-3) face à Antalyaspor.

C'est la 10ème réalisation en championnat cette saison et son 11e but toutes compétitions confondues. A ces attaquants, il faut y ajouter le but décisif inscrit par Moustapha Name de Paris FC en Ligue 2 française. Le milieu de terrain et champion d'Afrique avec le Sénégal a permis à sa formation de prendre l'avantage sur la pelouse de Rodez, grâce à coup franc bien botté à la 11e minute. Mais finalement de partager le point du nul (2-2).