Sénégal/Egypte: " Il faut savoir "perdre dignement", Augustin eSnghor répond à la fédération égyptienne de football

Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), estime que "quand on a autant gagné", il faut aussi savoir "perdre dignement".

"Cher Collègue, quand on a autant gagné, on doit savoir perdre dignement, sans prétextes !", déclare t-il dans un tweet qui ressemble à une pique lancée à la Fédéréation égypetienne de foot."Tout pour moi, rien pour les autres, ce n'est une règle de vie ni de foi !", ajoute t-il sans citer l'Egypte. "Joueurs et encadrements des 2 équipes ont été excellents sur le terrain et en dehors ! Pourquoi pas les dirigeants ?", s'interroge Me Senghor.Depuis l'élimination des Pharaons de la coupe du monde, la Fédération égyptienne de football ne ménage pas ses sorties pour remettre en cause le succès du Sénégal, selon les médias locaux.

Tantôt, on parle de saisie de la Commission discipline de la Fifa, tantôt celle du TAS (Tribunal arbitral du sport). Vendredi dernier, des journalistes tentaient d'impliquer la Secrétaire générale de la Fifa, la Sénégalaise Fatma Samoura, accusée de vouloir bloquer la plainte des dirigeants égyptiens. De nationalité sénégalaise, la SG de la Fifa n'intervient pas dans les débats de la Commission de discipline qui est une structure indépendante de l'administration de l'instance dirigeante du football mondial dont elle la cheffe. Ni les joueurs, ni l'encadrement technique des Pharaons n'ont fait de sortie officielle. Au contraire, l'ancien sélectionneur Carlos Queiroz avait tenu à féliciter les Lions du Sénégal, soulignant qu'ils vont jouer le Mondial pour leur pays et aussi pour les Pharaons qu'ils venaient d'éliminer. Les deux équipes du Sénégal et de l'Egypte ont chacune gagner chez elle (1-0). Les Lions avaient finalement remporté par tirs au but (3-1). Au mondial, le Sénégal jouera dans la poule A contre respectivement les Pays Bas (21 novembre), le Qatar (25 novembre) et l'Equateur, (le 29 novembre).