Maroc: Les créateurs de contenu en conclave à Rabat

Sensibilisation à la vaccination

Les créateurs de contenus et les influenceurs sur les réseaux sociaux se sont réunis, samedi à Rabat, dans un atelier de sensibilisation organisé par Y-PEER Maroc sur l'engagement des jeunes pour sensibiliser à l'importance de la vaccination contre la Covid19 et la préservation de la santé mentale post-pandémie.

Cet atelier, qui s'inscrit dans le cadre des travaux participatifs menés par l'UNICEF Maroc et l'USAID Morocco, vise à sensibiliser les participants à l'importance du rôle de la vaccination contre la Covid-19 pour un retour à la vie normale, et à mieux comprendre le rôle de la communication et les risques qui y sont associés.

Ce conclave a été l'occasion pour les participants de suivre des présentations sur les derniers développements de la situation épidémiologique, la stratégie de lutte contre la pandémie et diveres approches techniques sur l'implication des jeunes dans l'accompagnement de la vaccination contre la Covid-19.

A cette occasion, Zouhir Adaoui, président de l'Association Y-PEER Morocco, a indiqué que cet atelier s'adresse aux créateurs de contenu en les invitant à cibler les jeunes et les adolescents pour faire passer des messages de sensibilisation sur l'importance de la vaccination pour le retour à une vie normale et sereine.

L'ambition est de proposer de bons contenus au profit des jeunes, car la situation épidémiologique a fortement affecté leur santé mentale, a-t-il relevé, soulignant que les médias sociaux ont parfois transmis de fausses informations sur la pandémie et la vaccination.

"Nous travaillons pour corriger et mettre en lumière les désinformations en vue de les corriger avec des informations crédibles, afin que les influenceurs et les créateurs de contenu puissent les utiliser dans leur travail numérique, a-t-il dit.

De son côté, le chef du département Communication UNICEF-Maroc, Aniss Maghri, a souligné que chacun est appelé à redoubler d'efforts afin de sortir de cette vague pandémique de la meilleure façon possible, soulignant l'importance de cette prise de conscience au profit des jeunes pour réussir cette action collective. Et de noter que l'invitation des créateurs de contenu à cet atelier a pour but de les appeler à s'engager dans une sensibilisation à des questions de grande importance au sein de la société, telles que la pandémie et ses conséquences psychologiques pour les adolescents et les jeunes.

Cet atelier vise également à développer des plans d'action avec des influenceurs, des créateurs de contenu et des jeunes engagés pour lancer une campagne numérique en ligne sur la promotion de la vaccination contre la pandémie et sensibiliser la société à l'importance de la santé mentale post-pandémique.