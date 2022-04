Afrique du Nord: Le Maroc, meilleur pays arabo-musulman en matière d'observation des croissants lunaires

Le Maroc est le meilleur pays arabo-musulman en matière d'observation des croissants lunaires, a souligné le chercheur en astronomie, Saïd Benayad. M. Benayad, qui animait une conférence, jeudi à la Faculté des sciences de Tétouan, sous le thème "Les critères adoptés pour la confirmation de l'observation des croissants lunaires", a qualifié de "juste" la méthode prônée par le Royaume en la matière, ajoutant qu'elle est fondée sur un ensemble de critères bien précis, dont l'existence de 250 commissions spécialisées.

L'observation du croissant est assurée par ces commissions spécialisées qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national ainsi que les membres des Forces Armées Royales (FAR).

Le Maroc et le Sultanat d'Oman sont les meilleurs pays dans le domaine d'observation des croissants lunaires, a enchaîné l'expert, relevant que la méthode la plus précise demeure celle adoptée par le Maroc qui repose sur le critère de la visibilité oculaire à l'œil nu contrairement à plusieurs pays islamiques qui optent pour une observation fondée sur les calculs astronomiques. Et M. Benayad de préciser que les commissions spécialisées au Maroc procèdent à l'observation des croissants lunaires des différents mois de l'Hégire, tout au long de l'année, et non pas seulement avec l'avènement du mois de Ramadan.

De son côté, le doyen de la Faculté des sciences de Tétouan, Abdellatif Mokrim, a indiqué que cette conférence intervient dans le cadre d'une série de rencontres programmées par l'établissement universitaire à l'occasion du mois sacré, avec un focus sur des thèmes scientifiques pertinents.

Dans une déclaration à la MAP, M. Mokrim a ajouté que cette rencontre, initiée en partenariat avec le Conseil local des Oulémas de Tétouan, dans le cadre de l'ouverture de la faculté sur son environnement, vise à mettre en relief la méthode adoptée par le Maroc en matière d'observation des croissants lunaires et sa conformité avec les critères scientifiques et les calculs astronomiques, afin d'encourager les étudiants, les chercheurs et les personnes intéressées à accorder de l'intérêt à l'étude et à la recherche dans ce domaine scientifique.