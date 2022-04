Congo-Kinshasa: Célébration de la Pâques - Le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo communie avec les chrétiens de l'église Bima

Le siège central de l'Eglise de Jésus Christ de l'esprit de vérité, connue sous l'appellation de Bima, dans la commune de Kasa-vubu, a connu une ambiance sans pareille , le 17 avril, à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques.

Le culte a connu la présence d'un invité de marque, en la personne du ministre d'Etat, en charge de l'Aménagement du territoire, qui a voulu communier avec les chrétiens de cette église.

Le ministre d'Etat a été accompagné par le général Ondekane et son directeur de cabinet, Me Patience Bondonga. Chrétien et pratiquant, Me Guy Loando Mboyo a assisté à cœur joie au culte de plus de trois heures conduit par le représentant légal, l'apôtre Emmanuel Bolia Inzola au cours duquel les chrétiens ont été conviés à la sainte Cène, pour rester dans la tradition de la célébration de Pâque.

Heureux d'avoir non seulement assisté à ce culte mais aussi d'avoir reçu des bénédictions proclamées par l'apôtre Emmanuel Bolia à tous les chrétiens à cette célébration pascale, Guy Loando a promis de revenir à cette église. " Le bénéfice est spirituel, et ce qui est spirituel ne se voit pas. Je sais que je suis sorti avec beaucoup de bénédictions, je bénis l'apôtre Bola et maman Stella Bola pour leur accueil. Je dois avouer que je suis très content et vous rassure que je reviendrai à cette église ", a-t-il indiqué à la fin de culte.

Notons que la prédication du jour a été tirée du livre Hébreux 9: 22. Dans sa prêche, le Dr Muyinga a rappelé que la Pâque fête, de liberté. La résurrection de Jésus donne la vie à travers l'œuvre de la croix. "La Pâques est un jour de fête. Le mystère de la croix de Jésus nous a donné la vie à travers le miracle du sang. Le sang de Jésus donne la vie. Pour vivre la Pâques en paix, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour ce faire, nous, chrétiens, devons avoir le Saint-Esprit ", a déclaré le prédicateur du jour. Juste après, l'apôtre Emmanuel Bolia a prononcé des bénédictions à l'endroit du peuple de Dieu.

Après l'église Bima, le ministre d'Etat Guy Loando Mboyo a répondu à l'invitation de la ligue nationale des Anamongo (Lina) où il a été convié, en sa qualité de grand léopard, à prendre part à la cérémonie d'installation des membre de cette ligue. Il a appelé tous les Anamongo à l'unité et promis de s'impliquer personnellement dans la matérialisation de la maison de la Lina.