Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Dr Landry Martial Miguel choisi à la tête de l'Acoteb

L'Association congolaise des technologistes et biologistes médicaux (Acoteb) a élu, le 16 avril, son nouveau bureau exécutif à l'issue d'une assemblée générale, couplée à la célébration de la Journée internationale du biologiste, au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le Dr Landry Martial Miguel en est le nouveau président.

Le nouveau bureau exécutif de l'Acoteb a été élu pour un mandat de trois ans. Outre son président, le bureau comprend un secrétaire général, un secrétaire chargé de la formation, une secrétaire chargée des relations extérieures, un secrétaire chargé de la communication. Un comité de suivi et d'évaluation de six membres a été également élu, coordonné par Brunel Angounda suivi d'un secrétaire et un rapporteur.

Après son élection, le président de l'Acoteb a indiqué que le tâche est immense et ses actions seront orientées vers la promotion de sa corporation. Il envisage de répertorier tous les membres potentiels, notamment des technologistes et biologistes sur l'ensemble du territoire national. " Partout où il y aura un laboratoire d'analyses médicales, nous avons un membre potentiel à contacter ", a-t-il indiqué.

Landry Martial Miguel a expliqué à cette occasion le rôle du biologiste et du technologiste. Ces deux techniciens contribuent au diagnostic du malade ou des pathologies, a-t-il souligné, ajoutant que le médecin ne peut diagnostiquer la maladie seul car il a besoin de l'avis du biologiste. Au-delà de ce rôle, ces techniciens interviennent dans la surveillance des épidémies avec des données statistiques des laboratoires de l'analyse médicale.

Outre l'élection du nouveau bureau, l' ordre du jour de l'assemblée générale a porté également sur la vérification des cotisations statutaires des membres et le bilan financier. Les membres de l'Acoteb ont été édifiés sur les états financiers de 2019 à avril 2022, en dépenses et en recettes.

En ce qui concerne la non reconnaissance des établissements privés de santé par les universités de biologie, le nouveau président de l'Acoteb a promis de rencontrer les autorités compétentes sur la question pour l'intégration de ces écoles de biologie médicale. Il a, par ailleurs, souligné qu'il faudra que ces écoles remplissent un cahier de charges pour certaines exigences auprès du ministère de l'Enseignement supérieur.

L'ancien président du bureau exécutif, Constant Arsène Gongault Bany, pour sa part, a souligné la compétence et l'intelligence des technologistes et biologistes à diriger des laboratoires et à faire la lecture adéquate des textes. Selon lui, leur mission principale se résume dans les 25% des actions non réalisées.

Précisons que l'assemblée générale a réuni les membres de l'association, les étudiants des écoles de formation en santé publiques et privées, des chercheurs et bien d'autres. Les travaux ont été marqués par des communications, notamment sur " L'état de la formation dans la biologie médicale au Congo " ainsi que sur " La Convention de mise en faisceau de laboratoire d'analyse médicale ".