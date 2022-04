Congo-Kinshasa: Débat renvoyé à mercredi - Loi électorale - L'impératif d'un consensus exigé !

Le débat que d'aucuns attendaient impatiemment a été finalement renvoyé à la séance plénière du mercredi prochain après que les Députés nationaux Delly Sesanga et Jean Jacques Mamba, tous deux membres du G13, aient livré l'économie générale de la proposition de loi modifiant et complétant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée et complétée à ce jour.

Puisqu'il s'agit d'une base juridique fixant les règles du jeu électoral, la présente proposition de loi nécessite la participation des élus nationaux de la majorité et de l'opposition. Raison pour laquelle, Christophe Mboso N'kodia a renvoyé le débat, estimant qu'il faut donner un temps aux députés nationaux de l'opposition qui ont boycotté la plénière, de revenir dans la salle du Congrès pour un débat démocratique.

"Loi Lokondo".

Qu'à cela ne tienne, Delly Sesanga qui présentait les innovations de ladite proposition de loi ce jeudi 14 vendredi 2022, a pris le soin de circonscrire le contexte dans lequel le G13 a pris cette initiative. A l'en croire, le processus électoral de 2018 tout comme ceux de 2006 et 2011 ont été entachés de plusieurs irrégularités dont certaines avaient pour origines les lacunes ou les faiblesses de la loi électorale en vigueur. Ces irrégularités ont donné lieu à des nombreuses critiques de la part de toutes les parties prenantes et ont fini par créer un climat général de méfiance qui propulse le pays dans un cycle qui n'augure aucunement un processus électoral apaisé lors des élections générales de 2023.

Ainsi, martèle l'élu de Luiza, la présente proposition de Loi, communément appelée "Loi Lokondo", en hommage à l'engagement républicain de l'Honorable Henry Thomas Lokondo d'heureuse mémoire, co rédacteur, membre du G13, décédé en Afrique du Sud le 10 mars 2021, se propose de répondre aux problèmes pratiques constatés lors des élections de 2018. Elle vise en clair à construire un système électoral réellement démocratique, stable, reposant sur des règles susceptibles de rassurer toutes les parties prenantes au processus électoral et de promouvoir la transparence des élections à tous les niveaux.

Innovations

Les innovations apportées ont tenu compte des faiblesses des cycles précédents, touchent plus généralement à la transparence des opérations de vote, au mode de scrutin et à la certification des résultats et participent à l'amélioration du présent système électoral. Parmi les innovations l'on retrouve entre autres ;

La suppression du seuil électoral et son remplacement par une condition de recevabilité des listes au prorata des (60%) de sièges en compétition ;

L'abandon de la proportionnelle et l'adoption du scrutin majoritaire simple ;

L'organisation de l'élection des gouverneurs au second degré au sein de l'assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les députés provinciaux indiquant au moment du dépôt de leur liste le ticket du candidat gouverneur et vice-gouverneur pour lequel leurs voix sont décomptées en cas de leur élection ;

L'organisation de l'élection des sénateurs au second degré au sein de l'assemblée provinciale à la suite d'un système de parrainage par les partis, regroupements et indépendants présents à l'assemblée provinciale représentant au moins 10% des députes provinciaux.

L'interdiction d'avoir dans une province plus d'un sénateur issu d'un même territoire, d'une même ville et de plus de deux ans un groupe des communes pour la ville de Kinshasa ;

L'interdiction de cumul des candidatures à deux scrutins du même degré ;

Interdiction de porter comme suppléants, ascendante ou descendante, jusqu'au deuxième degré inclus ;

L'interdiction de distribuer de l'argent, des biens ayant une valeur pécuniaire ou tout autre avantage ainsi que la sollicitation ou l'acceptation d'un don quelconque pendant la campagne électorale ;

La prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes conformément à l'article 14 de la constitution ;

La distinction des inéligibilités définitives pour les crimes graves (génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre) des celles temporaires pour les autres infractions ;

La définition d'un régime légal exhaustif pour le vote électronique ;

L'obligation de publier la cartographie électorale avant la publication du calendrier électoral ;

L'obligation de publier les résultats bureau par bureau au niveau du centre de vote et de le consolider dans un résultat provisoire au centre local de compilation des résultats, au fur et à mesure de la réception des données, avant traitement

L'institution d'un système transparent de gestion des résultats par leur traçabilité, segmentation et numérisation dans le cadre du centre national de centralisation et de publication des résultats, CNPR qui publie progressivement au fil de leur transmission ;

L'obligation de remettre les PV des opérations de vote à tous les témoins et observateurs ;

L'institution de la sanction contre le président de la CENI et ceux qui interviennent dans la transmission et la centralisation des résultats en cas de refus de la publication des résultats bureau par bureau ;

L'obligation de recomptage des voix dans tout contentieux électoral, partant du pli des résultats réservé à la cour, sans exiger aux parties d'exhiber des PV ;

L'obligation d'afficher tous les résultats bureau par bureau sur le site de la CENI de, dans les dix jours sui- vent la tenue des élections, sous peine d'annulation du scrutin.

La présente proposition de loi comporte 3 articles dont le 1er modifie 45 articles de la loi en vigueur, le 2èmeinsère 10 nouvelles dispositions et le 3èmeabroge les dispositions contraires à la présente.

Le Président Mboso après avoir pris la décision de renvoyer à mercredi le débat général sur ce texte, a appelé les députés du FCC de revenir à l'hémicycle pour y participer. Deux ou trois jours seront accordés aux élus pour débattre. " Il est souhaitable d'ici à mercredi que les différents groupes parlementaires se concertent autour des options à lever. Le bureau de l'Assemblée nationale restera ouvert à recevoir les propositions venant des autres partenaires politiques et sociaux qu'ils l'ont pas encore fait. S'il y a une disposition qui requière un consensus, votre bureau reste ouvert pour organiser une concertation entre majorité et opposition. Le débat restera parlementaire et non extraparlementaire. Le bureau n'a pas compétence d'organiser un débat en dehors de l'institution", a-t-il renseigné.

310 députés nationaux ont participé à la séance plénière du jeudi.