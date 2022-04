Congo-Kinshasa: Exposition - La sape à l'honneur jusqu'au 7 mai à l'Institut français de Kinshasa

L'exposition céramique et peinture "Kinoiserie, briller et s'envoler" de l'artiste plasticien et marionnette congolais Lambert Mousseka met à l'honneur, jusqu'au 07 mai, les partisans de la sape : Société des Ambianceurs et des Personnes Elégantes, mouvement né dans les années 1970 au Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, RDC et au Congo-Brazzaville, et qui se caractérise par les plus grandes audaces vestimentaires.

Au total, Trente-sept tableaux sont exposés jusqu'au 07 mai, à la salle d'exposition à l'Institut français de Kinshasa dans la commune de la Gombe.

Résultant d'un travail de trois ans, cette exposition vise la compréhension de la "Sapologie" et la philosophie qui accompagne la vie des "sapeurs".

"La Sape n'est pas utile pour la vie du Congo. Mais, c'est qui m'intéresse c'est l'état d'esprit de celui qui sape. Tout sapeur au départ n'a rien, mais il est animé par la volonté et la détermination d'avoir quelque chose afin de saper. C'est donc cet état d'esprit qui compte. Tout ce que l'homme veut, il peut le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté et la détermination", a expliqué Lambert Mousseka au journal La Prospérité.

La sape est un élément de perfection de l'âme

Pour l'artiste, la Sape joue un "rôle important dans la perfection de l'âme et de la conduite de l'homme". "On sape pour que l'homme soit propre. Celui qui sape ne va pas faire la guerre, ne va pas voler, ne va pas faire du mal parce qu'il va salir ses vêtements. C'est un grand effort pour éviter le mal ", a-t-il estimé.

L'exposition " Kinoiserie, briller et s'envoler " est le fruit de multiples rencontrés entre Paris, Brazzaville et Kinshasa considérés, selon l'artiste, comme des villes socles de personnes élégantes et des ambianceurs.

Marionnette, céramiste, peintre et plasticien, Lambert Mousseka vit en Allemagne depuis 2006 pour des raisons de travail et de cœur mais, affirme être toujours " attaché " à son pays d'origine, la République démocratique du Congo.