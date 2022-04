Congo-Kinshasa: Signaux faibles

La situation qui caractérise actuellement la République Démocratique du Congo mérite des mesures sévères. Dans presque toutes les provinces, de façon générale, l'Etat est impuissant face à bon nombre de réalités auxquelles sont confrontés les congolais.

Ce, dans plusieurs secteurs de la vie nationale. De manière tout à fait claire et facile à comprendre, on assiste à un désordre bien organisé. Profitant de l'inaction des autorités, tout le monde pense dorénavant qu'il a tout, se permet tout, partout et à tout moment. Tout à tous, pour emprunter péjorativement au Cardinal Fridolin Ambongo son expression.

Tout échappe maintenant au contrôle de l'Etat. Au-delà de la flambée de prix de denrées alimentaires, c'est la débandade totale dans les secteurs tels que les transports, le Numérique et consorts. Pour le seul secteur des Transports, les conducteurs font maintenant loi. Chacun fixe le prix d'une course à la carte sous l'œil impuissant voire complice des agents de la Police de Circulation Routière (PCR). Pis encore, certains de ces agents préfèrent s'adonner à la corruption via le phénomène pourboire (madesu ya bana), devenant ainsi incapables d'assurer l'ordre sur la voie publique.

Par conséquent, il demeure à la fois difficile et impossible de mettre la main sur un conducteur, auteur d'un accident de circulation après avoir pris la poudre d'escampette. Aucune innovation dans ce sens comme c'est le cas chez certains parmi les voisins qui ont placé des caméras de surveillance à même d'interpeller et d'enregistrer, à travers un système lumineux, tout indocile en cas de dérapage. Pendant ce temps, les accidents continuent d'être enregistrés en rafale.

La même tempête souffle également sur les réseaux sociaux où, curieusement, les pasteurs des églises dites de réveil dépravent les mœurs nuit et jour. Images obscènes et attaques personnelles au menu, les fidèles sont bien servis en spectacles en live sur Facebook. Tantôt c'est Zawadi, tantôt c'est Kalambayi. Tantôt c'est Moïse Mbiye, tantôt c'est Marcelo Tunasi ou encore Denis Lessie. A peine revenu de l'extérieur, le chanteur M. Kalambayi a préféré régler ses comptes à tous ses détracteurs en public, à la veille de Pâques, dont Moïse Mbiye et Zawadi, pour ne pas citer son ex-femme Penielle Mupenia.

Et donc, la pudeur a cédé sa place aux émotions. Des illustrations similaires sont légions. Il appartient aux autorités de réorganiser la cité Etat et de veiller aux respects de lois. Car, le décor est mal planté pour le décollage du pays. Où serait passé l'Eglise Corps du Christ ? N'y a-t-il pas de sages pour rappeler à l'ordre ces brebis complètement déroutés qui servent, à leur manière, le diable ? Pourquoi seulement eux ? Les mêmes. Que de l'ivraie...