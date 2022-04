Congo-Kinshasa: Meet Up du Magazine Ici et Ailleurs - Entrepreneuriat - Les femmes invitées à être pleinement engagées pour le développement de la RDC

Le Magazine Ici et Ailleurs a organisé, ce jeudi 14 avril 2022, un Meet Up au restaurant Ubuntu dans la commune de Ngaliema, en présence du Ministre de la Jeunesse, de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et à la Cohésion nationale, Yves Bunkulu Zola.

Cet événement particulier a offert aux femmes des secteurs de l'aviation, d'actions caritatives, de la police et de la restauration d'exprimer leur savoir par des brillants exposés. Créé par Madame Linda Kabombo et M. Mike Mwando, ce magazine booste les entrepreneurs vers le succès et propulse les jeunes entrepreneurs ayant des talents particuliers.

Ce fut un rendez-vous diversifié, avec des interventions riches ajustées par des dames chevronnées dans leur métier. Avec une matière grise aiguisée, les intervenantes du jour ont pu toucher les vrais questions qui se posent dans les cœurs de la gente féminine actuelle. Parmi les panelistes, Merveille Lutumba qui est fondatrice et Directrice Executive d'Aquilla's Group.

Cette dernière a abordé l'angle de "La Jeune fille, Actrice de changement et porteuse d'espoir". "J'ai remarqué que lorsque nous parlons du leadership féminin, nous sommes axés sur la femme adulte, en laissant la jeune fille isolée. Pourtant, elle a aussi un rôle de premier plan à jouer dans la société", a-t-elle affirmé. Pour sa part, la jeune fille participe, aussi, à son niveau au développement. Car, si celle-ci est bénéficiaire d'un bon encadrement, elle sera capable d'accomplir de grandes réalisations étant donné que cela est possible sous d'autres cieux.

Sur base de cette hypothèse, Merveille Lutumba a épinglé des facteurs qui causent des freins à son développement, notamment : le manque d'accompagnement, de feed-back et des bons modèles. Car, d'après elle, beaucoup de jeunes filles souffrent d'une carence d'oreille attentive afin de parler de leurs préoccupations, mais aussi la société ne leur offre pas assez des bons modèles, et il faudra y ajouter le manque de communication dans les familles, ce qui les exposent au monde extérieur qui s'avère dangereux.

Co-pilote aérienne, Mamitsho Pontshi s'est attelée sur : "L'encadrement de la femme pour le développement de la RDC". Elle a enrichi son allocution sur l'importance de la formation professionnelle. Et, selon elle, l'idéal serait d'ajouter aux études universitaires d'autres formations qui peuvent renforcer les capacités de chacune et de les rendre multi potentielles. Par ailleurs, elle a insisté sur les dictons négatifs que les femmes devraient bannir, car ils constituent des barrières à leur progrès et découragent.

Quant à elle, Mimi Bikela, Journaliste de formation, Policière de carrière et spécialiste des questions des violences basées sur le genre, a invité les femmes à prendre conscience de leurs droits et à les intérioriser. Dans la même optique, elle les a encouragées à l'objectivité, à la détermination dans ce qu'elles entreprennent, tout en le faisant avec excellence.

Etant une femme des droits, elle a clôturé son speech en appelant ses congénères à dénoncer toutes formes de violences dont elles peuvent être victimes ainsi que leurs proches.