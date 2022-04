Sénégal: Don des "amazones" de Sédhiou à des veuves et orphelins du Pakao

Sédhiou — L'association "Les amazones" de Sédhiou (sud) a fait don de kits alimentaires et d'habits à quelque 70 veuves et orphelins, dans le cadre de ses actions visant à accompagner les familles les plus démunies en période de ramadan.

Cet appui comprenant des centaines de kilogrammes de riz, du sucre, plusieurs cartons de savon et des vêtements a été remis aux bénéficiaires au cours d'une cérémonie organisée ce week-end dans la capitale du Pakao. L'initiative de cette association vise à accompagner les couches les plus défavorisées de la population en période de ramadan, le mois du jeûne musulman. Il s'inscrit aussi en droite ligne de la volonté de ses responsables de contribuer à réduire les inégalités sociales. Cette initiative dont c'était la 5e édition a été marquée par une conférence religieuse tenue juste après la cérémonie de remise du don, sur le thème : "La place de la femme dans l'islam". "Notre mission est de contribuer à la réduction des inégalités sociales et d'accompagner les familles démunies dans leur quotidien", a déclaré Ndèye Sira Traoré, présidente de l'association "Les amazones" de Sédhiou.