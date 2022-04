Sénégal: La pénurie de kérosène et les élections législatives à la une

Dakar — La pénurie de kérosène à l'aéroport international Blaise-Diagne (AIBD) et la préparation des élections législatives du 31 juillet prochain sont les sujets les plus commentés par les quotidiens parvenus mardi à l'APS.

Les autorités sénégalaises déclarent dans un communiqué avoir pris "les mesures utiles et nécessaires" pour pallier les difficultés d'approvisionnement en kérosène liées à "une conjoncture internationale défavorable", à laquelle sont venues s'ajouter "les tensions inédites sur les prix de certaines matières premières". L'AIBD déclare, dans le texte publié par sa direction générale, que son ravitaillement en kérosène a été "fortement perturbé". "L'aéroport international Blaise-Diagne n'aura plus de kérosène à partir de demain. Un message relatif à l'indisponibilité du carburant pour avion a été publié et adressé aux compagnies aériennes", lit-on dans WalfQuotidien. "Les opérations de ravitaillement interrompues à partir de demain, pour deux semaines", titre Le Quotidien, selon lequel la pénurie est une conséquence de la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. Dans Vox Populi, Dr Kaly Niang, le responsable de la communication de l'AIBD, estime que "c'est une situation vraiment alarmante". "Cela nécessite l'intervention de l'Etat au plus haut niveau. Les signaux sont au rouge", s'est inquiété M. Niang.

En raison de la pénurie, "les avions à destination de Dakar devront dorénavant prendre toutes les dispositions [qu'il faut] avant de se poser sur le tarmac de l'aéroport international Blaise-Diagne où le stock disponible est réservé, pour les deux prochaines semaines, aux vols de la compagnie nationale Air Sénégal", affirme Le Témoin Quotidien. "Diète de kérosène", titre Bés Bi Le Jour, ajoutant qu"'il risque d'y avoir (... ) des conséquences sur le taux de fréquentation de l'AIBD". "C'est dommage parce qu'aucune compagnie ne viendra à l'AIBD pour recharger (... ) Tous les vols seront annulés", rapporte le même journal, citant un acteur du marché des hydrocarbures. L'Observateur soutient que "si la situation perdure, elle va avoir un impact sur le trafic aérien et l'économie nationale". Les quotidiens se sont également intéressés aux manœuvres des partis et coalitions de partis en vue des élections législatives. Vox Populi et d'autres journaux annoncent la candidature à la députation de l'activiste Guy Marius Sagna. "Nos luttes qui durent depuis plus de vingt ans dans la rue doivent entrer à l'Assemblée nationale et y retentir", a déclaré M. Sagna, qui devrait être investi à Ziguinchor (sud) par Pastef-Les Patriotes, le parti de l'opposant Ousmane Sonko.

"La planche à billets":

L'Observateur s'est préoccupé de la "grosse bataille de l'étranger", l'élection des 15 députés chargés de représenter les Sénégalais de l'extérieur. "Macky Sall a envoyé une mission politique auprès de la diaspora pour remobiliser ses troupes et reconquérir la 15e région du Sénégal (les expatriés sénégalais). Il engage ainsi la bataille de la diaspora qui semble prêter une oreille attentive à Yewwi Askan Wi et, surtout, au leader de Pastef, Ousmane Sonko", révèle le même journal.

"J'ai répondu favorablement à la main tendue du président", a déclaré à Bés Bi Le Jour le maire de Ouakam, Abdoul Aziz Guèye, un élu du Mouvement des patriotes pour le développement (opposition). "Macky Sall crée une saignée dans Yewwi Askan Wi", note Tribune. Les maires de Ndiébel (centre) et de Bala (est), Dame Bèye Bâ et Amadou Bâ, élus de la coalition YAW, ont rejoint la majorité présidentielle, selon Tribune. La députée Aïda Mbodj, elle, a poussé un soupir de soulagement à l'annonce du ralliement du maire de Ndiébel à Benno Bokk Yaakaar. "Compte tenu de toute la description que j'ai faite de ce que nous voulons que soit le militant de Yewwi Askan Wi, nous pouvons tolérer ce départ et (... ) pousser un ouf de soulagement", écrit L'As, citant Mme Mbodj. Le maire de Diourbel (centre), Malick Fall, déclare au journal Le Soleil qu'il n'a jamais quitté Benno Bokk Yaakaar, la coalition de la majorité présidentielle et parlementaire. Il s'est pourtant fait réélire, le 23 janvier dernier, par Wallu Sénégal, une coalition de l'opposition, rappelle le journal.

Selon Source A, Yewwi Askan Wi, dirigée par le député-maire de Ziguinchor (sud), Ousmane Sonko, et Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, a mis sur pied une commission nationale chargée de l'investiture de ses candidats aux élections législatives. Le président de ladite commission, l'ancien ministre Habib Sy, va saisir la commission d'arbitrage et de médiation créée par YAW en cas de défaut de consensus lors de la préparation des listes de cette coalition de l'opposition. Selon Sud Quotidien, Moussa Tine appelle l'opposition à aller aux élections législatives avec une liste unique. L'ancien député estime que c'est "une impérieuse nécessité pour l'opposition de se regrouper face au pouvoir", lit-on dans le journal. "Les mallettes de Benno en circulation", lit-on sur la une de WalfQuotidien. "La planche à billets de Benno tourne déjà à plein régime (... ) Les militants de la mouvance présidentielle en Europe ont déjà reçu la somme de 100.000 euros (65,5 millions de francs CFA) en fonds de 'pré-campagne' pour remobiliser leurs troupes", révèle le même journal. L'Observateur évoque "le poids de l'argent" dans les stratégies des partis et coalitions de partis pour les élections législatives.