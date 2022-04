Afrique: Le Ballon d'or ne doit pas être une obsession, selon George Weah

Dakar — Le Libérien George Weah, le seul footballeur africain à avoir remporté le Ballon d'or, a invité les stars africaines Sadio Mané et Mohamed Salah à ne pas faire de cette récompense "une obsession".

"Je pense qu'il ne faut pas qu'ils fassent du Ballon d'or une obsession, ils devraient plutôt se concentrer sur leurs performances et essayer de s'améliorer davantage", a-t-il déclaré dans un entretien publié dans l'édition de ce mardi du quotidien sportif sénégalais Record. Les deux attaquants de Liverpool ne doivent pas "se pas se mettre une pression inutile", estime le lauréat du Ballon d'or en 1995, devenu président du Liberia. Weah affirme qu'il jouait pour entretenir sa famille, pas pour obtenir une consécration internationale. "Je me suis toujours battu pour sortir ma famille de la misère, c'est ainsi que j'ai été récompensé du trophée", a-t-il dit. Champion d'Afrique et meilleur joueur de la CAN 2021, Sadio Mané est cité par plusieurs médias comme un candidat crédible au Ballon d'or 2022. Le leader d'attaque sénégalais est en course pour des trophées en Angleterre et la Ligue des champions (LDC). Son club va rencontrer Villareal (Espagne) en demi-finale de la LDC. Le Français Karim Benzema (Real Madrid) est, lui aussi, un candidat d'envergure au Ballon d'or 2022. Auteur d'une saison réussie, il est en course pour le titre de meilleur buteur et de champion d'Espagne, en plus de du trophée de la LDC.