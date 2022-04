Ile Maurice: "Unlearned" - Le documentaire sans filtre sur le vivre-ensemble

À Maurice, bien que l'évolution se ressente grandement d'année en année, toujours est-il que certains sujets sont toujours tabous. Il existe ces terrains que beaucoup préfèrent éviter d'essayer de comprendre pour accepter.

C'est ainsi que le Collectif Urgence Toxida (CUT) a, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue symboliquement à Baie-du-Tombeau, le mercredi 13 avril, lancé le trailer de Unlearned, un documentaire sans tabou tourné sur le terrain pour retracer le parcours d'une dizaine de Mauriciens issus de différentes populations, telles que la communauté LGBTQ+, les usagers de drogues, les personnes vivant avec le VIH et les travailleuses du sexe.

S'étalant sur cinq épisodes de 30 à 40 minutes, Unlearned nous emmène dans le quotidien de ces Mauriciens avec des témoignages de psychologues et d'activistes qui apportent leur expertise sur les résultats de la recherche. Pour réaliser ce documentaire, un projet de recherche a été mené de manière inédite sur la qualité de vie et le bien-être des populations prioritaires. Le projet de recherche, financé par le Mauritius Research & Innovation Council, a été mené par CUT avec la collaboration d'autres organisations non gouvernementales (ONG) luttant contre ces sujets dits "tabous", notamment PILS, AILES et Parapli Rouz.

L'enquête effectuée d'octobre à décembre 2021 s'est intéressée à la satisfaction de vie des populations prioritaires. De manière impartiale, elle a aussi grandement considéré l'avis et le ressenti des prestataires de services (ONG et services publics ). Elle visait la qualité des services des prestataires pour changer la donne en évitant de se focaliser sur la stigmatisation et la discrimination qui n'ont cessé de ronger notre société depuis la nuit des temps.

Les résultats des recherches, qui ont porté sur des problèmes qui reviennent encore et encore, ont abouti à la réalisation du documentaire Unlearned. Un titre fort pour inviter les Mauriciens à oublier tout ce qu'ils ont appris jusqu'ici et les encourager à réapprendre à mieux vivre ensemble dans une société plus inclusive.

Shatyam Issur de CUT qualifie le projet Unlearned de documentaire qui viendra ouvrir les yeux des gens sur la réalité du monde. "CUT lance également un appel aux distributeurs audiovisuels au niveau local et international pour la diffusion du documentaire. En parallèle, CUT organisera prochainement un atelier de restitution de la recherche avec les partenaires des ONG et des différents ministères concernés pour établir des recommandations à mettre en application pour un meilleur accompagnement et une prise en charge holistiques des bénéficiaires." Rappelons que CUT compte pas mal de projets dans le même sens, notamment la soirée Viv lamour dan so grander parski nou tou inik ou encore les deux chansons Nou tou inik et Viv lamour dan so grander.

Unlearned est réalisé par Black Box Production et Isi Production. Il sera lancé en mai dans une des salles de MCiné. En attendant, le public peut suivre l'actualité autour du documentaire sur les réseaux sociaux, dont la page Facebook de CUT et visionner le trailer. Unlearned : un voyage au coeur de la vie des populations prioritaires, qui invite au questionnement et au changement.