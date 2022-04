Congo-Kinshasa: Portail web ouvert, campagne de vulgarisation lancée - Conseil d'Etat - Félix Vunduawe te Pemako rend hommage à Félix Tshisekedi !

"A vrai dire, cette campagne de vulgarisation du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives de la République Démocratique du Congo s'inscrit simplement dans la logique de mieux connaître la vision de l'Etat de droit que le Chef de l'Etat, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo soutient, depuis son avènement à la magistrature suprême. Une raison pour laquelle je tiens à lui rendre un vibrant hommage", a déclaré Vunduawe te Pemako, Premier Président du Conseil d'Etat, ce lundi 18 avril 2022 à Kinshasa, à la Gombe, plus précisément, au CEPAS, en marge du double lancement du Portail Internet et de la campagne de vulgarisation des missions de son Institution, la plus Haute Instance des juridictions de l'Ordre administratif en RD. Congo.

Quatre ans après son installation effective, le Conseil d'Etat n'est convenablement pas perçu par la majorité de la classe politique et, même, des concitoyens.

Ses missions, son mode de fonctionnement, et pis encore, les notions du droit administratif et du contentieux administratif ne sont pas correctement pas bien assimilées par tous les justiciables des juridictions de l'ordre administratif.

A l'ère du numérique

Face à cette absence de compréhension, Félix Vunduawe te Pemako, Premier Président du Conseil d'Etat et de surcroît, Professeur d'Université de son état, a résolu de prendre les commandes en préparant la réponse finale à ce déficit.

Derrière la campagne " Le Conseil d'Etat se vulgarise ", telle qu'il l'a lancée hier, en présence de Patrick Muyaya, Ministre de la Communication et Médias, Représentant du Premier Ministre Sama Lukonde Kyenge, Professeur Vunduawe te Pemako a également présenté et lancé, en même temps, un Portail Internet ouvert au public, quelles que soient les catégories socio-professionnelles, pour s'imprégner des missions, des activités, des notions, des arrêts et autres communications du Conseil d'Etat en temps réel. Il suffit de cliquer sur le site web Conseil-état.cd