Congo-Kinshasa: Tshikapa - Fin de la formation de base de 200 agents de la police du Kasaï

Clôture de la formation de base de 200 agents de police de la province du Kasaï sur la police de proximité avec le soutien technique de l'OIM et l'accompagnement du Fonds pour la consolidation de la Paix.

La cérémonie de clôture de la formation de base de 200 agents police s'est tenue le mardi 12 avril 2022 à Tshikapa en présence des autorités provinciales et celles de la Police Nationale Congolaise. Cette formation de base sur la police de proximité s'inscrit dans le cadre du projet " Renforcer la cohésion sociale et la confiance entre la population et les autorités à travers la police de proximité, le dialogue et la revitalisation socio-économique ", financé par le Fonds des Nations Unies pour la Consolidation de la Paix (Fonds PBF) et mis en œuvre par l'OIM, le PNUD et l'ONU Femmes.

Cette formation marque une étape importante pour restaurer la confiance entre la population et les autorités à travers une gouvernance sécuritaire inclusive tout en favorisant la réintégration socioéconomique des jeunes filles et garçons.

La formation qui a duré six mois dont cinq mois d'internat et un mois consacré au stage pratique, a porté sur des thématiques pertinentes relatives à la mission régalienne de la PNC, y compris sur les droits de l'homme, la redevabilité, le partenariat, la prévention et la résolution des problèmes sécuritaires avec un accent particulier sur les violences basées sur le genre.

Des matières techniques sur la police de proximité, ont été dispensées afin de permettre à la police de disposer de connaissances nécessaires pour sécuriser les populations de façon professionnelle, participative et dans le respect des droits fondamentaux. Les 200 policiers formés, parmi lesquels figurent six femmes seront déployés à Kanzala, la commune pilote ciblée par le projet à Tshikapa.

De plus, un commissariat de référence et quatre sous-commissariats sont en construction dans la même commune. Ces bâtiments seront entièrement équipés afin de permettre aux policiers de travailler dans des meilleures conditions, et améliorer significativement l'accessibilité des services de police et l'accueil du public.

Lors de la cérémonie de clôture de cette formation, le Gouverneur du Kasaï a déclaré que " la clôture de cette formation de base de 200 policiers constitue l'accomplissement du partenariat privilégié qui lie la RDC au Fonds PBF, appelant les policiers formés au sens élevé du patriotisme afin d'être toujours au service de la population du Kasaï ".

Mis à part la formation et les constructions de commissariat et sous-commissariats, un Conseil Local pour la Sécurité de Proximité (CLSP) est mis en place afin de renforcer le dialogue et la cohésion sociale entre la population et les policiers formés.

Une série d'activités de sensibilisation sera également organisée pour informer la population sur la nouvelle approche de " Police de proximité.