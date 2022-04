Congo-Kinshasa: Lancement de la campagne "Le Conseil d'Etat se vulgarise " - Patrick Muyaya salue une énième concrétisation du changement de narratif

Dans la matinée d'hier lundi 18 avril 2022, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, était le représentant du Premier Ministre Sama Lukonde à la cérémonie de lancement officiel de la campagne intitulée " Le Conseil d'Etat se vulgarise ", dans l'une des salles du Centre d'Etude pour l'Action Sociale (CEPAS), à la Gombe.

Appréciant cette démarche de la Haute juridiction de l'ordre administratif en République Démocratique du Congo, patronnée par son Premier Président le Professeur Félix Vunduawe te Pemako, le Porte-parole du Gouvernement a déclaré que cette initiative est la énième concrétisation du changement de narratif, idéologie prônée dans l'exécutif national et brandi, haut et fort, par le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pour mieux connaitre le Conseil d'Etat !

"Aujourd'hui, nous venons de participer au lancement de la campagne sur la vulgarisation du Conseil d'Etat qui est la plus haute juridiction d'ordre administratif. Nous parlons souvent du Conseil d'État, mais très peu connaisse les services qui sont rendus au niveau de cette juridiction", s'est exprimé, d'entrée de jeu, Patrick Muyaya.

Ce, avant de rajouter : "C'est une initiative qui tombe bien à propos, car elle permettra aux Congolais, surtout à ceux qui ont besoin de justice, de savoir comment elle fonctionne et comment les magistrats interagissent, et quelles sont les compétences qui sont les leurs. C'est une initiative que nous accompagnerons dans le cadre de nos fonctions. Parce qu'il est important que partout où les congolais se trouvent, comprennent la nécessité du fonctionnement du Conseil d'État et c'est ce qui justifie aussi notre présence en ce lieu".

De quoi sera animée cette première phase ?

Il sied de signaler que la première phase de cette campagne ira de ce lundi 18 au vendredi 22 avril 2022. Des sources officielles, elle connaîtra la présence de plusieurs intervenants au CEPAS même, à travers les médias et autres canaux ainsi que de supports de communication.

Durant ces cinq jours, les compétences de la haute juridiction de l'ordre administratif en République Démocratique du Congo seront détaillées dans le but de permettre à toutes les couches sociales et politiques de mieux les comprendre et les maîtriser.

Répondre aux nouvelles normes internationales

Cette vulgarisation du Conseil d'Etat passe également sur le site web conseil-etat.cd et les pages sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et YouTube.

"A cette ère du numérique où le monde est devenu un village planétaire comme l'a dit Marshall McLuhan, il est impossible d'envisager la vulgarisation d'une institution du gabarit du Conseil d'État sans assurer sa présence sur la toile. C'est le sens de l'existence de ce site web. Une équipe dynamique s'occupera de ces outils afin de toujours mettre à la disposition du public, en temps réel, des informations utiles sur le Conseil d'Etat, ses missions, ses compétences et son fonctionnement ", a dit le Premier Président de cette cour, le Professeur Félix Vunduawe te Pemako.

Cette innovation rentre également dans le cadre du plan numérique national lancé par le Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, à son avènement au pouvoir en 2019, en vue de conformer les institutions de la République au nouveau contexte mondial.