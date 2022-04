Congo-Kinshasa: Avec l'appui financier de NED et DAI - La LICOPADEL éveille la conscience des congolais au contrôle citoyen de l'action gouvernementale

Il s'est tenu, le vendredi 15 avril dernier, un forum citoyen pour les leaders des communautés situés dans les quartiers Mbenseke, Mitendi, Musangu et Sans fil, organisé par la Ligue congolaise pour la paix, les droits de l'homme et les élections (LICOPADEL) que dirige Me Pinu Patrick, dans la salle de conférence de l'Institut national des aveugles située dans la commune de Mont-Ngafula.

En effet, les échanges ont été orientés sur 4 points dont l'information sur la feuille de route publiée par la CENI ainsi que ses contraintes pour la tenue des élections générales dans le délai constitutionnel (en 2023 ); les propositions formulées à l'assemblée nationale pour des réformes électorales inclusives; le rôle à jouer par la population et les communautés dans la lutte contre la corruption et la fraude fiscale ainsi que le contrôle citoyen de l'action gouvernementale par la population au niveau provinciale et locale.

Captivé par l'intérêt qu'a suscité les échanges, les leaders de Mont-Ngafula ont demandé à la LICOPADEL de foisonner ces activités dans ce coin, comme dans toute la ville de Kinshasa.

Quatre orateurs sont intervenus a savoir, Léonard Kanga Muluku Secrétaire exécutif en charge de la démocratie et gouvernance, Philippe Mangala Secrétaire exécutif National, Me Pindu Di Lusanga Patrick Directeur Exécutif et Mme Otembe Moseka Patience Secrétaire Exécutif national Adjoint.

Il sied de souligner que les prochains forums citoyens de la LICOPADEL seront organisés dans la ville de Kinshasa au quartier Tchad, à Lutendele et Malueka et à Kikwit, Idiofa pour la province du Kwilu et à Bukangalonzo et Feshi dans la Province du Kwango entre le 20 avril et le 30 mai 2022.