Centrafrique: Trois chefs de guerre poursuivis par la Cour Pénale Spéciale

La République Centrafricaine(RCA) continue d'être meurtrie par les atrocités de la guerre civile. Pour punir les auteurs de ces crimes, la Cour Pénale Spéciale en République Centrafricaine a été créée.

Le premier procès de ce tribunal, ouvert ce mardi 19 avril 2022, concerne trois chefs de guerre, anciens membres du groupe rebelle " 3R " (Retour, Réclamation et Réhabilitation) à savoir, Issa Sallet Adoum alias Bozizé, Yaouba Ousman et Mahamat Tahir. Ils sont poursuivis, selon dw, pour des crimes qui auraient été commis en 2019, à Lemouna et Koundjili dans la province de Paoua située au nord-ouest du pays. Les victimes et leurs avocats saluent ce procès devant la Cour Pénale Spéciale en République Centrafricaine. " Ce procès constitue une mise en garde pour tous ceux qui pensent qu'ils pourront violer sans gêne les droits humains et circuler librement sur le territoire national. La justice quelle que soit sa forme ou sa lenteur, atteindra toujours ses objectifs à savoir, garantir les droits constitutionnellement établis de tout Centrafricain et étranger vivant sur le territoire national. C'est ce rôle qui relève de la justice en tant que piédestal de l'Etat de droit dans tout Etat ", a affirmé son porte-parole Jean-Bruno Malaka.