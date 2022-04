Burkina Faso: Lutte antiterroriste - L'armée note une " légère amélioration " avec une centaine de terroristes neutralisés (Bulletin)

L'armée burkinabè engrange des résultats dans la lutte antiterroriste. C'est du moins ce que révèle la direction de la communication et des relations publiques des armées dans son dernier bulletin mensuel d'information sur les opérations de sécurisation du territoire national pendant la période du 15 mars au 15 avril 2022 au cours de laquelle l'armée dit avoir mené des " actions offensives majeures et des actions humanitaires ".

L'Etat-major général des armées affirme avoir mené des actions humanitaires au profit des populations sur la période Des opérations qui ont permis de " neutraliser " une centaine de terroristes sur les différents fronts à travers le pays. " Globalement, la situation sécuritaire sur la période du 15 mars au 15 avril 2022 s'est légèrement améliorée dans plusieurs parties du territoire national. Comparativement au mois écoulé, les indicateurs soulignent des avancées notables ", peut-on lire, notamment, dans ce rapport. On y apprend ainsi que les actions militaires ont permis de desserrer la pression des groupes armés sur plusieurs localités du Centre-Nord, du Nord et de l'Est et que les escortes et les opérations de sécurisation d'axes ont permis le ravitaillement de plusieurs localités et la reprise des activités de nombreux commerçants.