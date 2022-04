Ile Maurice: Zara et le henné - Une artiste est née

Cela fait des années qu'elle a fait de sa passion son métier. Zara applique le henné sur les pieds et les mains de toutes celles qui ont recours à ses talents.

Femme discrète, elle a suivi les traces de sa mère. "Depuis que je suis toute petite, je l'ai vue à l'œuvre. Et je me suis inspirée de son amour pour ce travail délicat." En grandissant, elle savait qu'elle ne pourrait faire autre chose. "Je suis allée au Pakistan en 2015 pour me perfectionner. De retour à Maurice, et avec le soutien de plusieurs personnes, qui connaissaient ma passion pour le henné, j'ai créé une page sur les réseaux sociaux pour exposer mes travaux."

Et c'est en janvier 2020 qu'elle se lance dans cet art. "Dans un premier temps, je ne pensais pas que le succès allait être au rendez-vous." Les clientes, fidèles et fascinées par son doigté, font appel à elle, qu'importe l'occasion. Mariage, anniversaire, sortie, toutes les excuses sont bonnes pour aller la voir. "Je suis basée à Curepipe et à Nouvelle-France, mais j'ai aussi des clientes qui viennent de Tamarin pour se faire poser du henné." Et ce qui l'enchante le plus, c'est que toutes les communautés font appel à ses services. "Le fait que ce sont des tatouages qui ne sont pas permanents est tentant pour certaines."

Toutefois, le confinement de 2020 a été un coup dur pour son entreprise, qui venait de voir le jour. "Cela n'a pas été facile. Mais je n'ai pas baissé les bras. Durant cette période, j'en ai profité pour me perfectionner en faisant de nouveaux dessins, en créant des styles, qui me sont propres. J'en ai aussi appris de nouveaux. Il faut savoir que de nouveaux modèles sortent presque tous les jours."

La spécialité de Zara est l'art indien et arabique. "Je fais aussi le style golf et marocain. Je sens que les gens sont aussi intéressés par ce nouveau style, qui devient de plus en plus en vogue." En tout cas, elle espère qu'elle pourra transmettre cette passion à toutes celles qui auront recours à ses services. Pour plus de détails, vous pouvez voir ses dessins sur sa page Facebook : Zara Mehendi.