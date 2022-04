Ile Maurice: Assassinat de Manan Fakhoo - Multazaam Sadulla libéré contre deux cautions

Un an et deux mois. C'est la durée de détention de Multazaam Sadulla, qui avait été arrêté en février 2021 pour acte de terrorisme dans le cadre de l'enquête entourant la fusillade mortelle ayant coûté la vie à Manan Fakhoo. Après que le représentant du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) a fait machine arrière dans sa démarche d'interjeter appel de la décision de la magistrate Deepti Bismohun de la Bail and Remand Court (BRC) de libérer le suspect, ce dernier, âgé de 26 ans, a remporté une première bataille.

Ainsi, hier, Multazaam Sadulla a réglé le montant des deux cautions imposées par la magistrate. La caution était initialement fixée à Rs 150 000. La magistrate a revu ce montant à la baisse mais réclamé deux cautions de Rs 50 000 hier en Cour de district de Rose-Hill.

Entouré des membres de sa famille, le principal concerné, qui a retenu les services de Mᵉ Nabiil Shamtally et ceux de la Senior Counsel, Narghis Bundhun, n'a pas souhaité faire de commentaire après sa libération mais a tout simplement précisé qu'il remerciait Dieu.

Pour rappel, Mᵉ Pareemala Mauree du bureau du DPP, avait signifié son intention d'interjeter appel de la décision mais l'avocate est revenue sur cette décision, le 15 avril. En effet, la magistrate avait estimé que les points d'objection de la police sur la remise en liberté de Multazaam Sadulla étaient insuffisants pour prolonger sa détention et elle avait décidé haut et fort qu'en absence d'un procès, Multazaam Sadulla serait libéré contre une caution de Rs 150 000. Sauf, qu'avec la conversion de l'accusation provisoire de complot pour commettre un assassinat en celle d'acte de terrorisme, l'avocate du bureau du DPP avait demandé du temps pour intenter un procès au principal concerné devant la Cour d'assises et en attendant, avait demandé la suspension de la décision de la BRC.

Ultimatum

Ayant considéré que l'avocate, qui ne faisait que repousser l'échéance, n'avait pas respecté l'ultimatum imposé, la magistrate Bismohun a ainsi accordé la libération conditionnelle à Multazaam Sadulla. Sauf que l'avocate avait de nouveau signalé son intention de faire appel de cette décision et les débats avaient été fixés au vendredi le 15 avril pour sa motion de 'stay of execution'. Mᵉ Akhil Ramdahen, qui a remplacé Me Mauree, est venu en cour pour indiquer que le bureau du DPP ne compte plus réclamer la suspension de la décision de la BRC de libérer Multazaam Sadulla.

Qui plus est, selon nos informations, les membres de la famille de Manan Fakhoo se sont rendus dimanche au poste de police de la localité pour déposer une mesure de précaution en soutenant qu'ils craignaient pour leur sécurité. Cependant, pour rappel, lors d'un précédent jugement ruling la magistrate Bismohun avait indiqué qu'aucune preuve fournie par le fils de Fakhoo n'avait pu permettre de confirmer que les voitures qui circulent devant sa maison, sise à Beau-Bassin, appartiendrait à des personnes proches du suspect.

Le fils de Manan Fakhoo avait ainsi déjà affirmé qu'il craignait d'éventuelles représailles en cas d'une éventuelle libération de Multazaam Sadulla mais cette thèse avait été rejetée par la magistrature.