Ile Maurice: Révision du prix du pain - Le dossier dans le four

Nous sommes cuits. Les augmentations ne cessent de nous prendre de court. Après celle du prix de l'essence, voilà une autre hausse qui risque de faire couler beaucoup d'encre : celle du prix du pain. En effet, la semaine dernière, l'Association des boulangers s'est réunie au ministère du Commerce afin de présenter une grille tarifaire pour les différents pains. Évidemment, il s'agissait de propositions.

Nasser Moraby, de l'Association des boulangers de Maurice, explique qu'il ne peut se prononcer pour le moment sur le sujet car le dossier est toujours à l'étude. "Les prix présentés dans la grille sont Re 1,50 de plus pour le pain maison, Rs 3 de plus pour la baguette de 200 g et Rs 6 de plus pour la baguette de 400 g", relate notre interlocuteur. Une augmentation qui, si elle a lieu, pourrait chambouler le quotidien de bon nombre de Mauriciens. Jayen Chellum, de L'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM), se dit inquiet de cette potentielle hausse et propose que l'État subventionne le prix de la farine.

"Au sein de l'ACIM, on a toujours demandé qu'on revoie les taxes imposées car il est plus que clair qu'il y a depuis peu une surtaxation sur le diesel. Pour nous, c'est le gouvernement qui en est responsable. C'est trop facile de mettre une surtaxation et d'imposer la contribution injuste aux consommateurs", explique Jayen Chellum. "Éna bann fami ki péna mwayin pa pé kapav zwenn lé débout é inn rédwir zot fason manzé, ki pé fié plis lor dipin." Situation que certains consommateurs redoutent, à l'instar de Sylvie, habitante de Port-Louis, qui, chaque matin, doit trouver le pain pour ses quatre enfants. "Si pri ogmanté, forséman éna enn zafer pou bizin sakrifié. Lerla si met diber dan dipin pou zanfan éna zour, zot pa pou konpran kan zot ti kamarad pou amenn burger, sipa sosis. Zanfan sa." Quoi qu'il en soit, une hausse des prix du pain ne serait qu'une énième goutte d'eau pour faire déborder le vase déjà plein.